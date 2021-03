Erster Halt: ISH digital 2021

Virtueller Johnson Controls Truck wird neuer Treffpunkt für spannende Gespräche rund um effiziente, gesunde und nachhaltige Gebäude.

Erste Station der Johnson Controls Trucktour ist die ISH digital vom 22. bis 26. März.

Im Fahrzeug finden Vorträge, interaktive Online-Seminare und Guided Tours statt.

Aktion ist Teil der globalen Healthy Buildings Kampagne von Johnson Controls.

Pünktlich zur ISH digital, die am 22. März startet, bringt Johnson Controls seinen neuen, virtuellen Truck auf die Strecke. Er wird in 2021 der Online-Experten-Treffpunkt für den interaktiven Austausch zu wichtigen Themen rund um effiziente, gesunde und nachhaltige Gebäude sein: Interessierte Gäste können sich auf spannende Vorträge und Seminare mit internen und externen Referenten, Guided Tours durch das Lösungsportfolio von Johnson Controls und individuelle Beratung im Truck-Ambiente freuen.

Johnson Controls, der weltweit führende Anbieter intelligenter, gesunder und nachhaltiger Gebäude, begibt sich in 2021 virtuell auf große Tour durch Deutschland und geht damit möglichen Einschränkungen durch die Pandemie aus dem Weg. Denn der virtuelle Johnson Controls Truck hat jederzeit geöffnet: Wer sich Videos und Präsentationen ansehen möchte, Infomaterial benötigt oder Kontakt mit den Spezialisten aufnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, das Gefährt zu entern und sich umzusehen.

Spannende Vorträge im Rahmen der ISH

Erster Halt des Trucks ist die ISH digital. Während der Messe finden im Fahrzeug täglich interessante Vorträge sowohl zu Themen aus der Kälte- und Klimatechnik als auch aus der Gebäudeautomation und Gebäuderegelung statt. So lernen Besucher intelligente Lösungen für Healthy Buildings kennen, erfahren Details zu den Hocheffizienz-Luftreiniger mit HEPA-14-Filtern, die Johnson Controls anbietet, und werden hinsichtlich BAFA-Fördermittel und BEG auf den neuesten Stand gebracht. Ebenso sind KWK-Systeme in Kombination mit erneuerbarer Wärme ein Vortragsthema. Und nicht zuletzt präsentiert Johnson Controls OpenBlue, die digitale Plattform zur Vernetzung unterschiedlicher Komponenten in Gebäuden, und zeigt Gästen eindrucksvoll, was in Sachen intelligente Gebäude schon heute möglich ist.

Der Truck ist neuer Treffpunkt

?Natürlich fehlt uns der persönliche Kontakt?, sagt Jörg Keßler, General Manager Germany bei Johnson Controls. ?Mit unserem virtuellen Truck haben wir jedoch einen attraktiven Weg für den Austausch gefunden. Wir werden unsere innovativen Lösungen kontinuierlich ergänzen und freuen uns auf die Stationen, die wir im Laufe des Jahres gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern bereisen werden.?

Weitere Informationen zur Tour und den Zugang zum Truck finden Sie unter folgendem Link:

www.johnsoncontrols.de

