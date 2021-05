Erster Virtueller Onkologen-Tag am Klinikum Kempten

Das Managed Digitial Workplace Team der SCALTEL mit Herwig Jahn (CTO) und Thomas Kauer, (Projektleitung), haben den ersten virtuellen Onkologen-Tag am Klinikum Kempten erfolgreich unterstützt. Mit ca. 100 Ärzten, die via Webex in das Krankenhaus live dazugeschaltet wurden und teilweise auch vor Ort waren, startete der Ärztekongress am Samstag, 15. Mai 2021, pünktlich um 8.00 Uhr.

Die SCALTEL Experten waren mit sechs Laptops und viel Technik im Gepäck, im vierten Stock des Ärztehauses in Kemptener Klinikum, vertreten. Mit Ton, Bild und im regen Austausch via Chat während des ?Meetings? mit den Referenten, führte Herwig Jahn technisch souverän durch die Veranstaltung. Die Streaming-Regie für Webex sowie Fragen und Antworten dazu und die technische Hotline übernahm Thomas Kauer. In Zusammenarbeit mit der Media Event Service e.K., die mit ihrem Team für Bild und einem Tonregisseur, die Leitung der Veranstaltung übernahmen, haben Herwig J. und Thomas K. dazu beigetragen, dass das virtuelle Fachärztemeeting technisch einwandfrei und vor allem störungsfrei stattfinden konnte.

In der Allgäuer Zeitung | 17.05.2021 | war dazu zu lesen:

Im vierten Stock des Ärztehauses wurde ein Filmstudio eingerichtet, in dem vor virtuellem Hintergrund diskutiert werden kann.??Und das funktioniert ganz wunderbar?, freut sich Prof. Barbara Dockhorn-Dworniczak, die scheidende Leiterin des Institutes für Pathologie. Sie hat gemeinsam mit Prof. Ricardo Felberbaum, dem Chefarzt der Frauenklinik und Leiter der beiden hier ansässigen Krebszentren diese Veranstaltung in den vergangenen 16 Jahren organisiert.

Zur SCALTEL Gruppe zählen die SCALTEL AG, die SCALTEL Smart Building GmbH, die SCALCOM GmbH, sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt tragen 260 Mitarbeiter zu dem Erfolg der Gruppe bei. Ausgehend von den Standorten Neuss, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die SCALTEL-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete in 2020 einen vorläufigen Umsatz von rund 50,4 Mio. Euro.