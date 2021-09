Erstes Bohrloch… und gleich ein Volltreffer!

Hammer! Tier One Silver entdeckt neues mineralisiertes System auf ‚Curibaya‘!

Kaum hat man den Punkt hinter den Schlusssatz der letzten Nachricht gesetzt, kommt auch schon die nächste Spitzennews reingeflattert, die erneut bestätigt, dass die in Vancouver, Kanada ansässige Tier One Silver mit seinem Projekt ‚Curibaya‘ im Süden Perus einen absoluten Volltreffer gelandet hat.

Neben den Spitzenergebnissen des allerersten Bohrlochs bohrte Tier One Silver zudem noch ein neues mineralisiertes System parallel zur ursprünglichen Zielführungsstruktur an!

Neues mineralisiertes System parallel zur ‚Feeder‘-Struktur beherbergt riesiges Potenzial!

Ursprünglich wollte man mit dem Bohren des Lochs 21CUR-001 die aus den Oberflächeninformationen interpretierte ‚Feeder‘-Struktur näher „durchleuchten“. Zwar wurde diese nicht durchteuft, jedoch konnten parallel zur hochgradigen ‚Feeder‘-Struktur über eine Breite von 70 m drei subhorizontale Körper mit breiter Mächtigkeit und intensiver hydrothermaler Silikat-Ton Alteration entdeckt werden, die von den Geologen als klares Zeichen einer höhergradigen Silbermineralisierung gewertet werden.

Auch die Ergebnisse der vorgefundenen Mineralisierung können sich mit Gehalten und Strecken über zum Beispiel 27,4 g/t Silberäquivalent (AgEq), über 31 m einschließlich 125,6 g/t AgEq und 77,4 g/t AgEq über ebenfalls 1 m durchaus sehen lassen!

Ein weiterer Spitzentreffer war das Durchteufen einer Mineralisierung mit 40,4 g/t AgEq über 5 m einschließlich 99,7 g/t AgEq über 1 m und 34,4 g/t AgEq über weitere 5 m!

Begeisterung pur, auch bei den Chefs!

Peter Dembicki, Präsident und CEO kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

„Das wichtigste Ergebnis dieses allerersten Bohrlochs auf dem Projekt ‚Curibaya‘ ist unser Durchbruch bei der Zielerfassung, der durch die zusätzlichen Oberflächendaten, die wir während des Bohrprogramms erhalten haben, noch verstärkt wurde. Derzeit bohren wir das vierte Loch, das mehrere Zuführungsstrukturen kreuzt und die bisher stärkste Alteration und intensivste Aderung aufweist. Das Unternehmen ist finanziell gut ausgestattet, hat mehrere Bohrungen anstehen und passt die Genehmigungen an, um die neuen Daten abzustimmen, die wir erhalten haben, um unterhalb der an der Oberfläche identifizierten Multikilogrammadern zu erzielen.“

Begeistert vom Bohrergebnis ist auch David Smithson, SVP of Exploration der ergänzend sagte:

„Obwohl wir in unserem ersten Bohrloch nicht durch die ‚Feeder‘-Struktur gebohrt haben, haben wir eine beträchtliche Menge über dieses System gelernt. Wir sind auf eine intensive ‚Stockwork‘-Alteration und mehrere wichtige Indikatormetalle unterhalb des ausgedehnten hochgradigen Fußabdrucks gestoßen, was auf das Potenzial eines robusten Edelmetallsystems und eines möglichen Porphyrs in der Nähe hindeutet. Wir haben unsere Zielsetzung angepasst und konzentrieren uns auf die starken geophysikalischen Anomalien sowie auf die neu kartierten und beprobten Strukturen, die an der Oberfläche hochgradig waren. Wir sind von dem, was wir im Kern unseres aktuellen Bohrlochs sehen sehr begeistert, und freuen uns auf die noch ausstehenden Ergebnisse.“

Fazit:

Ein neues, bisher unentdecktes Mineralsystem lässt erahnen, auf welchem hochkarätigen Schatz Tier One Silver sitzt, der letztlich nur darauf wartet, gehoben zu werden. Finanziell ist man hierfür bestens gerüstet. Der zukünftige umfangreiche Bohrplan wird die fünf interpretierten und an der Oberfläche nachgewiesenen Zielführungsstrukturen beinhalten sowie durch eine erweiterte Bohrgenehmigung das neu identifizierte Mineralisierungssystem einschließen.

Wir rechnen aufgrund der zahlreichen, aktuell laufenden Explorationsmaßnahmen mit einer weiterhin hohen Nachrichtendichte und einem spannenden Herbst….

