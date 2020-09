Erstes digitales European Chemistry Partnering: 3rd ECP Summer Summit am 17. und 18. September 2020

Mit seinem Unternehmen Hydrogenious hat Teichmann eine Technologie entwickelt, Wasserstoff in einer Flüssigkeit so zu binden, dass er gefahrlos über lange Strecken transportiert werden kann. Mit seinem Unternehmen gewann er 2014 den Science4Life Venture Cup. Teichmann wurde 2018 gemeinsam mit seinen beiden Doktorvätern, Prof. Peter Wasserscheidt und Prof. Wolfgang Arlt, für die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie für den Deutschen Zukunftspreis 2018 nominiert.

Die Paneldiskussion ?Nachhaltigkeit: Wie beeinflusst unser finanzielles Ökosystem Innovationen in der Chemie?? adressiert die Notwendigkeit von Innovationen angesichts globaler Herausforderungen wie dem Bevölkerungswachstum, dem Klimawandel und dem Coronavirus. Es diskutieren u.a. Florian Theyermann, Direktor der FCF Fox Corporate Finance GmbH, und Kristina Jeromin, Head of Group Sustainability der Deutsche Börse Group und stellvertretende Vorsitzende des Beratungsgremiums Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung.

Zudem wird die ORONTEC GmbH & Co. KG mit Unterstützung von Partnerunternehmen das Thema ?Nachhaltigkeit in der Beschichtungsindustrie? vorstellen. Dazu wird es einen Workshop im World-Café-Format geben: Es werden vier moderierte Gruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten gebildet, zwischen denen die Teilnehmer hin- und herwechseln können.

Dr. Holger Bengs, CEO von BCNP Consultants GmbH und Initiator des European Chemistry Partnering: ?Seit zwei Jahren befassen wir uns mit einer digitalen Variante des ECP, um weltweit kreative Menschen zusammenzubringen. Im Lockdown im März haben wir sofort mit der Umsetzung dieser Idee begonnen. Dieses ECP ist internationaler denn je. Die Formate sind dieselben, nur digital. Und auch das Netzwerken mit ?the guy with the orange tie? und Treffen an der virtuellen Kaffeemaschine sind möglich. Wir freuen uns riesig über die weiterwachsende Chemie-Community.?

BCNP Consultants is a Germany-based Consultancy that specializes in the areas of Biotech, Chemistry, Nanotechnology and Pharmaceuticals (BCNP). BCNP–s core competences include scientific and technical expertise, strong networks and industry knowledge. The company provides Strategy, Communication and Sales consulting services via its divisions BCNP strategy, BCNP communications and BCNP connect. Specialist areas are Market and Technology analysis as well as Innovation scouting. Since 2016 BCNP has published the annual Compass to Europe–s Innovative Chemical Companies (www.chemistry-compass.eu), to encourage entrepreneurship in the chemical industry. Since 2017 the “European Chemistry Partnering” market place, brings together, and engenders dialog among, creative minds and decision makers on an international stage.