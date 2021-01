Erstes Positionierungszentrum Österreichs in Wien eröffnet

In Österreich haben Firmen und Selbständige, die Softwareprodukte entwickeln ab sofort eine feste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die richtige Positionierung ihres Angebots. Das Positionierungszentrum Wien berät Selbständige und Firmeninhaber aus dem Bereich der Softwareentwicklung bei der Re- und Neupositionierung ihres Unternehmens. Die Positionierung ist als besonders effektives Instrument zur erfolgreichen Unternehmensführung in der Fachwelt anerkannt. Ob kleiner Fachbetrieb, mittelständische Firma oder Konzern ? erfolgreiche Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie sind optimal im Markt positioniert. Die enorme Menge an Erfolgsbeispielen macht deutlich, dass Positionierung heute zu den effektivsten Unternehmens-Strategien gehört. Dennoch haben viele Unternehmen immer noch Probleme, die richtige Positionierung für sich zu finden. An dieser Stelle hilft der Leiter des Positionierungszentrums, Philipp Resch. Er ist zertifizierter Positionierungs-Professional für das System der Energie Resonanz-Positionierung?. Mit dieser Methode haben weltweit über 500 Unternehmen neue Alleinstellungen entwickelt und lukrative Nischen gefunden. Es handelt sich um ein Workshop-System, mit dem ein Unternehmer gemeinsam mit seinen wichtigsten Mitarbeitern und Führungskräften in nur zwei bis vier Tagen, aufbauend auf ihren bisherigen besonderen Kompetenzen, neue Zukunftsnischen erarbeitet und das Überleben sichert. Die Energie Resonanz-Positionierung? gehört aktuell zu den schnellsten und sichersten Strategien, um eine lukrative unternehmerische Zukunft zu schaffen und Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Der Arbeitsschwerpunkt des Positionierungszentrums Wien liegt auf der Beratung von Firmen und Selbständigen, die Softwareprodukte entwickeln. Durch die langjähre enge Vernetzung mit dieser Branche, kennt Philipp Resch die Herausforderungen für die Unternehmer: ?In dem Bereich der Software-Entwicklung haben die Unternehmen mit starker Konkurrenz zu kämpfen?, so Resch. ?Oft fehlt das Marketing Know-How, um sich von den Mitbewerbern deutlich abzusetzen. Doch auch die oft schwierige Kommunikation mit den Kunden, die den Nutzen der Software nicht vollständig verstehen, führen häufig zu Problemen. Verträge werden dann nicht abgeschlossen, oder es kommt zur Kündigung bestehender Verträge. Ein weiteres Problem sind die wachsenden Entwicklungskosten. Die Angst vor teuren Fehlentwicklungen und Ärger mit Investoren belasten viele Unternehmer, ? erklärt der Positionierungsexperte. Die vom Positionierungszentrum maßgeschneiderten Positionierungsworkshops, sollen Unternehmern zu mehr Planungssicherheit, mehr Kundenzufriedenheit und zur Gewinnung von lukrativen Neukunden führen.

Die Ziele eines Workshops im Positionierungszentrum Wien sind unter anderem:

? Aufdecken von Alleinstellungsmerkmalen

? Besetzung von Marktlücken und Spezialisierungsnischen

? Bestimmung der lukrativsten Zielgruppen

? Erschließung neuer Absatzkanäle

? Früherkennung von Krisen

? Steigerung des Unternehmenswerts

? Sicherung eines Wettbewerbsvorsprungs