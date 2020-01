Erwachsen, aber finanziell nicht klug?! – der etwas andere finanzielle Ratgeber

Justin Damke, Autor von “Erwachsen, aber finanziell nicht klug?!” ist ein vollkommen normaler 16-jähriger Teenager. Dieser geht zur Schule, macht seinen Sport und hat ganz normale Hobbys wie jeder andere auch. Aber eines unterscheidet ihn grundsätzlich von anderen Jugendlichen: das Thema Geld und Wohlstand, mit dem er sich bereits lange beschäftigt. Er hat aus diesem Grund schon früh angefangen, sein eigenes Geld zu verdienen und sich ersten finanziellen Wohlstand aufzubauen. Zusammen mit seinem Co-Autor Sascha Gahl will er mit dem Klischee, dass Teenager keine Ahnung von Geld und Wohlstand haben, aufräumen. Zudem liegt ihm am Herzen, Teenagern aufzuzeigen, wie sie bereits in ihrer Jugend damit beginnen können, sich eine wohlhabende Zukunft aufzubauen.

Es handelt sich bei “Erwachsen, aber finanziell nicht klug?!” nicht um ein “Wie-werde-ich-über-Nacht-reich-Regelwerk”, sondern eher um einen Weckruf, um das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die Leser erfahren darin, wie man bereits in jungen Jahren Möglichkeiten zum Geld verdienen finden kann, in dem man sich fragt, was man selbst realistisch leisten kann – und wer daraus einen Nutzen ziehen könnte. Zudem lernen sie dann, was sie mit dem verdienten Geld tun beziehungsweise gerade nicht tun sollten. Wenn der Autor es mit gerade mal 16 Jahren schaffen konnte, sich einen gewissen Wohlstand aufzubauen, das Buch”Erwachsen, aber finanziell nicht klug?!” zeigt, wie es geht!

"Erwachsen, aber finanziell nicht klug?!" von Justin Damke und Sascha Gahl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7291-9 zu bestellen.

