Erweiterte kostenlose Nutzung von webSignatureOffice? sicher Arbeiten und Unterschreiben auf Distanz mit StepOver Onlineunterschriften!

In der gegenwärtigen Situation sind viele Menschen auf einen sehr engen Bewegungsradius beschränkt, das Pendeln und Mobilität zu anderen Zwecken ist kaum möglich. Home-Office ist zum wesentlichen Bestandteil des Arbeitslebens geworden und stellt neue Anforderungen. Die StepOver Web-Lösung “webSignatureOffice” unterstützt Signaturprozesse, bei denen Vertragspartner PDF-Dokumente einfach und sicher auch an verschiedenen Orten unterschreiben können, was in Zeiten sozialer Distanzierung entscheidend helfen kann.

Um in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, hat StepOver die kostenlose Nutzung der Online Signaturlösung “webSignatureOffice? erweitert.

Jedes Benutzerkonto wird zu Beginn eines Monats auf 10 Credits aufgefüllt, was monatlich 10 kostenlosen Dokumenten mit unbegrenzter Anzahl an Unterschriften entspricht. Nutzer, die webSignatureOffice bereits erfolgreich verwenden und am 1. Mai noch zuvor erworbene Credits auf ihrem webSignatureOffice Account haben, erhalten im Mai eine einmalige Gutschrift über 10 % ihres aktuellen Bestands oder mindestens 50 Credits. Die Aktion gilt von Anfang Mai bis Jahresende.

Über webSignatureOffice:

webSignatureOffice?ist eine Cloud-basierte und eIDAS-konforme Lösung für elektronische Signaturen, die für Benutzer und Unterzeichner auf der ganzen Welt zugänglich ist. Benutzer können Dokumente hochladen, diese unterschreiben und ihre Geschäftspartner einbeziehen, um mit jedem Gerät, jederzeit und an jedem Ort bequem zu unterschreiben. Somit kann die webbasierte StepOver e-Signatur-Lösung zum Unterschreiben an anderen Orten wie von zu Hause oder auf Reisen genutzt werden.?

Das Unterschreiben auf Basis der Handschrift (biometrische Daten) wird mit jedem Browser oder durch die Verwendung der kostenlosen Apps ?iSignatureOffice? für iOS-Geräte & ?aSignatureOffice? für Android-Geräte unterstützt. webSignatureOffice unterstützt Unterschriftenpads und mobile Geräte wie Smartphones und Tablets mit den höchstmöglichen Sicherheitsstandards. ?

Darüber hinaus können zertifikatsbasierte digitale Signaturen (d.h. ohne ein geeignetes Gerät für die Erfassung der Handschrift) sowohl von registrierten Usern als auch von nicht registrierten Personen verwendet werden. Diese so genannten Gastunterzeichner können einbezogen werden, um ein Dokument ebenfalls bequem und einfach zu unterschreiben, ohne dass eine App installiert oder eine Registrierung durchgeführt werden muss.?

?SAAS? (Software as a Service) oder “Hosting on premises? ist für Unternehmenskunden erhältlich. ?webSignatureOffice? ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Webanwendungen. Der Signaturprozess ist für die bestmögliche Userakzeptanz optimiert und steht Geschäftskunden, Integrationspartnern mit dedizierten Servern oder für alle registrierten Benutzer auf dem frei zugänglichen Webportal?www.webSignatureOffice.com?zur Verfügung.

Die StepOver GmbH ist im Bereich der handgeschriebenen elektronischen Signatur derzeit weltweiter Technologie- und europäischer Marktführer. Das Stuttgarter Unternehmen entwickelt und fertigt Unterschriften-Erfassungsgeräte im eigenen Haus und bietet darüber hinaus mit seiner Palette an eigens entwickelter Anwendungssoftware und Programmierschnittstellen alle benötigten Funktionen, um ein beweissicheres System zur handgeschriebenen, biometrischen e-Signatur verwirklichen zu können.

Branchenübergreifend werden jedes Jahr etwa eine Million Unterschriften mit StepOver e-Signatur-Lösungen geleistet und dadurch der Medienbruch zwischen EDV und Papier weitgehend vermieden. Auf diese Weise können enorme Einsparungen erzielt werden. Allein den Papierverbrauch betrachtet, beläuft sich das Sparpotenzial aller sich gegenwärtig im Einsatz befindender StepOver Signaturpads auf rund 650 Tonnen Papier, die Jahr für Jahr NICHT bedruckt werden müssen. Nicht nur im Versicherungs- und Bankenwesen gilt die StepOver mit ihren technisch ausgefeilten Lösungen zur handgeschriebenen e-Signatur derzeit als Standard auf dem Weg zum papierlosen Büro.

Außerdem profiliert sich das Unternehmen in Punkto Sicherheit handgeschriebener, biometrischer e-Signaturen als kompetenter Wissensträger in der Branche. Mit transparenter Bereitstellung von Informationen und Offenlegung aller Verfahren berät StepOver Kunden sowie Interessenten umfassend über den Einsatz, die Risiken und die Technologie biometrischer e-Signaturen und leistet damit unermüdlich Pionierarbeit auf diesem für viele Kunden noch neuen Gebiet.

Die StepOver GmbH bietet ihren Kunden höchste Qualität, Sicherheit und Praktikabilität aus einer Hand.