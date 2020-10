Es ist offiziell: We are the Champions!

Über die Auszeichnung

Die Neuigkeit ist raus und wir sind unfassbar stolz: IMAP wurde von dem FOCUS Business Magazin und Statista zum prestigeträchtigen Wachstumschampion 2021 gekürt!

Zum sechsten Mal vergibt FOCUS Business in Zusammenarbeit mit Statista den Preis der Wachstumschampions an die 500 schnellst wachsenden Unternehmen Deutschlands.? ?

Ermittlung der Wachstumschampions 2021

Zur Ermittlung der Wachstumschampions erstellte Statista in einer Vorstudie eine Liste aus 15.000 Unternehmen aller Branchen, welche ein hohes Mitarbeiter- beziehungsweise Umsatzwachstum aufweisen. Diese Unternehmen wurden im zweiten Schritt eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Aus der Liste der Teilnehmenden ermittelte Statista die 500 Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum und kürte sie zu den Wachstumschampions.

Die Kriterien für die Teilnahme waren:

2016: Umsatz von mindestens 100.000 EURO?

2019: Umsatz von mindestens 1,8 Mio. EURO

Eigenständigkeit des Unternehmens

Organisches Unternehmen

Hauptsitz in Deutschland

Weitere Informationen zu den?Wachstumschampions sind in der neusten Ausgabe des FOCUS?Business Magazins sowie.

Stimmen aus dem Unternehmen

Für Sara Shekoomand, unsere HR-Verantwortliche und seit über sieben Jahren bei IMAP, sind vor allem auch die Mitarbeiter*innen ausschlaggebend für diesen Erfolg:?”Ich freue mich sehr, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben!?In Kombination mit dem Kununu Top Arbeitgeber Award 2020 ist das einfach eine wunderbare Bestätigung für unseren Weg, den wir gehen. Ich freue mich, dass wir so gute Mitarbeitende für uns gewonnen haben, deren Potenzial und Ideen wir für IMAP voll ausschöpfen können. Das hat maßgeblich zu unserem Erfolg und dem schnellen Wachstum unserer Organisation beigetragen.”?

Auch unser?Sales und Marketing Assistant Stefan Reitz, der seit September 2020 bei IMAP ist, ist begeistert: “Es ist eine sehr große Ehre, zu den Top 500 ausgezeichneten Unternehmen zu gehören! Gerade in einer schwierigen Zeit wie der jetzigen (Corona Krise) stagniert das Wachstum vieler Unternehmen. Es ist großartig, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Ich bin stolz darauf, Teil von IMAP zu sein!”

Wir sind sehr stolz, die Auszeichnung als Wachstumschampion verliehen bekommen zu haben und möchten einen ganz besonderen Dank an unser Team aussprechen.

Wir wissen, dass wir diese Phase der Vergrößerung und Veränderung insbesondere durch unser achtsames Miteinander so gut meistern konnten. Die Veränderungen reflektierten wir gemeinsam im Team und stellten so sicher, dass wir unsere Kultur und unser Arbeitsklima weiterhin in den Mittelpunkt stellen würden und die Qualität unserer Dienstleistungen sowie den engen Kontakt zu unseren Kunden gewähren können.

Auf unserem Erfolg werden wir uns nun aber nicht ausruhen. Wir empfinden die Auszeichnung als Wertschätzung unserer Bestrebung stets unseren Unternehmenswerten treu zu bleiben und uns auf unseren übergeordneten Purpose zu fokussieren.