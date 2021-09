Es ist soweit: Das neue planet-beruf.de ist da!

planet-beruf.de – das neue Portal

Auf dem Weg zur passenden Ausbildung und darüber hinaus ist planet-beruf.de immer dabei! Mit Infobeiträgen, Videos, Podcasts, Fotostorys, Checklisten und vielem mehr – mobile first, also optimal am Smartphone dargestellt. Je nach Anliegen greifen Jugendliche direkt auf die passenden Inhalte zu. Für Lehrkräfte und BO-Coaches sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es eigene Portalbereiche.

planet-beruf.de – die neuen Hefte online

Die aufeinander aufbauenden Online-Hefte „Berufswahl – Mein Weg“ 1-3 führen Schüler*innen ab Klasse 7/8 durch den gesamten Berufswahlprozess. Lehrkräfte und BO-Coaches unterstützt das Online-Heft „Schule » Beruf“,

Eltern und Erziehungsberechtigte finden hilfreiche Infos und Tipps im Online-Magazin „Erfolgreiche Berufswahl. So unterstützen Sie Ihr Kind“. Alle Produkte stehen als PDFs zum Download bereit.

planet-beruf.de – die neuen Hefte in Printform

Zusätzlicher Service: Anfang 2022, wenn sich Schulen im Unterricht wieder auf die berufliche Orientierung der Schüler*innen konzentrieren können, wird die Bundesagentur für Arbeit alle Hefte auch wieder in Printform anbieten.