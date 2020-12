„Es kommt auf jeden Tag an“

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Klaus Olbricht, erklärt zur aktuellen Entwicklung:

?Der Lockdown ist schmerzhaft. Wir hätten uns Anderes gewünscht. Aber wir müssen die Pandemie schnellstmöglich in den Griff bekommen. Wir begrüßen es, dass es Hilfen für die Wirtschaft geben soll, um betroffenen Unternehmen wenigstens einen Teil der Verluste auszugleichen, und werden darauf dringen, dass die Gelder dann so schnell wie möglich ausgezahlt werden. In dieser für viele Betriebe existenzbedrohenden Situation kommt es auf jeden Tag an.?

Die IHK Magdeburg ist eine von 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Neben der Hauptgeschäftsstelle der IHK Magdeburg in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg bestehen IHK-Geschäftsstellen in Salzwedel und Wernigerode.