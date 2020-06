Es muss ein Wumms durch Deutschland gehen

Im Rahmen der Eindämmung negativer wirtschaftlicher Effekte im Kontext der Corona Krise hatte sich der Koalitionsausschuss der Bundesregierung 3. Juni 2020 auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket verständigt. Zur Umsetzung hat das Bundeskabinett am 12. Juni 2020 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen beschlossen, welches auch eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer um 3 % vorsieht. Gigaset verdoppelt diesen Rabatt nun für alle* Produkte im Gigaset Online Shop.

Umsetzung des Konjunkturpakets mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz

Eine zentrale Maßnahme im Kontext des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen ist eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland. Die Maßnahme soll Kaufanreize schaffen und den Binnenkonsum stärken. Vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 wird der Mehrwertsteuersatz entsprechend von 19 % auf 16 % gesenkt werden (?? 12 Abs. 1, 28 Abs 1 u. 2 UStG).

Gigaset verdoppelt den Wumms

Gigaset legt auf die – 3 % Mehrwertsteuer noch einmal – 3 % drauf. Damit spart der Kunde ab sofort beim Kauf im Gigaset Online Shop 6 %. ?Wir fanden die Idee gut und wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten Preisnachlässe an den Kunden weitergeben? so Jörg Brühl, SVP Marketing bei Gigaset. ?Die Zeit während des Lockdowns hat gezeigt, dass sich viele Menschen wieder verstärkt für Festnetztelefonie interessieren oder ihr Zuhause mit Smart Home Lösungen sicherer und komfortabler machen wollen. Genauso haben uns Studien gezeigt, dass der Kontakt zu älteren Angehörigen während der Kontaktverbote ein wichtiges Thema war ? hier können Senioren Handys und Smartphones helfen. Auf all diese Produkte gibt es nun 6 % Rabatt.?

So funktioniert der Rabatt im Online-Shop

Für den Kunden ist das Einkaufserlebnis denkbar einfach gestaltet. Auf der Gigaset Webseite beginnt man zunächst seine Einkaufstour im Gigaset Online Shop und legt dann alle Wunschprodukte in den Warenkorb. Die Rechnungssumme reduziert sich am Ende automatisch um ? 6 %. Der Bezahlvorgang wird abgeschlossen und wenige Tage später sind die Produkte bei einem Zuhause. Weitere Informationen finden sich auf der Produktdetailseite.

Rechtliches

*Der Rabatt i.H.v. – 6 % wird im Warenkorb direkt von der Rechnungssumme inkl. Mehrwertsteuer abgezogen. Er gilt für alle Produkte außer monatliche Tarife (Gigaset care tarif (https://www.gigaset.com/de_de/gigaset-care-tarif/) und Gigaset smart security guard (https://www.gigaset.com/de_de/gigaset-smart-security-guard/). Eine nachträgliche Verrechnung und/oder Barauszahlung ist ausgeschlossen. Der Rabatt ist mit anderen Rabatten kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Der Gutscheincode ist vom 01.07.2020 bis einschließlich zum 31.07.2020 gültig.

