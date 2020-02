esatus AG stattet Mitarbeiter mit Self-Sovereign Identity (SSI) aus: Login ohne Passwort

Die esatus AG arbeitet kontinuierlich an SSI-Technologien. Erstes Produkt ist SeLF, womit zukunftsweisende SSI-Funktionalität in vorhandene Systeme im Unternehmenskontext gebracht werden kann. Als zugrundeliegende Technologie und notwendiges Blockchain-basiertes Vertrauensnetzwerk wird das Sovrin Netzwerk genutzt, welches weltweite Verteilung (über 70 Stewards weltweit) und völlig transparente Governance vereint und damit eine Ausnahmestellung hat. Die esatus AG hat nun als nächsten logischen Schritt auch das eigene Produkt erstmalig unter Realbedingungen eingesetzt ? zunächst für alle eigenen Mitarbeiter mit einem ausgewählten IT-System.

Das Potenzial selbstsouveräner, digitaler Identitäten haben schon viele erkannt, doch produktive Anwendungsfälle sind noch sehr selten. Daher ist es eine Besonderheit, dass nun, vielleicht sogar erstmalig in Europa, ein Unternehmen Anwendungsberechtigungen mit dezentralen und vom Benutzer verwalteten Identitätsdaten steuern kann.

Neben dem Vertrauensnetzwerk und der Technologie SeLF ist auch eine Smartphone App, die digitale Brieftasche des Benutzers, eine notwendige Komponente für den Rollout. Die aus dem Gemeinschaftsprojekt Lissi ? unter Leitung des Main Incubator wirkten neben esatus auch die folgenden Partner mit: Commerzbank, comdirect, Commerz Real, Authada, Bundesdruckerei, Creditreform, Boniversum, Deutsche Bahn, Hasso-Plattner-Institut und ING ? entstandene App wurde für die Bedürfnisse von SeLF weiter entwickelt. Die auf das Berechtigungsmanagement und häufige Interaktion ausgelegte App wird als esatus Wallet in den nächsten Tagen in den App Stores von Apple und Google kostenlos verfügbar sein.

Der Rollout war ein voller Erfolg. Einblicke dazu erlaubt ein kurzes Video zum Rollout.

Die esatus AG ist ein mittelständisches IT-Beratungsunternehmen, das 1999 gegründet wurde und in Langen (Hessen) seinen Hauptsitz hat. Getreu der Unternehmensmission “Enforcing Information Security” sind wir der qualifizierte, erfahrene und flexible Beratungspartner für Projekte rund um Themen der Information Security, wie Identity & Access Governance, GRC (Governance, Risk & Compliance) und IT Security. Zu unseren Kunden zählen wachstumsstarke Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen. Der Schwerpunkt unserer Beratertätigkeit liegt hierbei in Finanzdienstleistungen, Logistik und Automotive.

Unsere besondere Stärke sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter mit Erfahrung in Beratung, Projektdurchführung, Projektleitung sowie Schulungen. Als Team mit vielen unterschiedlichen Skills sind wir in der Lage, komplexe Herausforderungen flexibel und kundennah anzugehen und somit erfolgreich zu meistern. Wir setzen unsere Mitarbeiter dort ein, wo ihre individuellen Stärken liegen.