ESC erreicht den 5 Stern Status von Checkpoint

ESC ist zu 100 Prozent auf IT-Security spezialisiert ? zur Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern bei Planung, Installation, Überwachung, Wartung und Revision von IT-Security-Lösungen und sicheren IT-Systemen. Die Kernleistung liegt im Managed Security Service ? 24/7 Emergency Services. ESC ist für die Bereitstellung dauerhafter und verlässlicher Dienstleistungen nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Zudem ist das IT-Unternehmen Mitglied der Swiss IT Security Group AG.

Der primäre Fokus von ESC liegt auf Dienstleistungen für das bekannte Softwareunternehmen Check Point. Ende 2020 wurde das auf IT-Security spezialisierte Systemhaus als einer der Global Top 3 Partner von Check Point mit den intensivsten Weiterbildungsaktivitäten (Engagement Program) anerkannt. Mit neun Spezialisierungszertifikaten für das Unternehmen selbst und mehr als 100 Zertifikaten für Mitarbeitende verfügt ESC zudem über ein in Europa führendes Zertifizierungsniveau bei Check Point. Weiter ist die Enterprise Security Center GmbH 4-facher Check Point Professional Services Partner und erhielt drei Mal die höchste Check-Point-Security-Master-Elite-Zertifizierung. Nun hat ESC den Status 5 Stars Partner erhalten. Damit hat der IT-Spezialist das in Deutschland höchste erreichbare Partner-Level von Check Point erreicht.

ESC ist seit 1997 Partner von Check Point. Seit über zehn Jahren betreibt das Unternehmen zudem den einzigen deutschsprachigen, nur auf Check Point ausgerichteten TechBlog.

Über Swiss IT Security Group AG

Die 2017 gegründete Swiss IT Security Group AG mit Sitz in Wettingen, ist eine führende Unternehmensgruppe in Europa. Bestehend aus hochkarätigen IT-Security-Providern vereint sie Erfahrung und Kompetenz, Ressourcen und Services. Unser Ziel ist es, Gefahren und Angriffe jeglicher Art zu erkennen und wirksam abzuwehren. Mithilfe führender IT-Security-Lösungen und -Technologien bieten wir dem Kunden umfassende IT-Security aus einer Hand an. Dazu zählen maßgeschneiderte Strategien, Architekturen und Prozesse, die fundierte Sensibilisierung der Mitarbeitenden für IT Sicherheitsrisiken und weitreichende Servicepakete. Weitere Informationen erhalten Sie über sits-group.ch

Das sind wir: IT-Security-Beratung und Software-Entwicklung

Die Applied Security GmbH (apsec) gehört zu Deutschlands Top15-Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Die rund 60 Mitarbeiter, die hinter und für apsec stehen, sind die Basis unseres Erfolgs.

apsec-Produkte und Dienstleistungen erfüllen höchste Ansprüche

Unsere Software-Lösungen erfüllen höchste Ansprüche auf den Gebieten Verschlüsselung, digitale Signatur und sichere Authentisierung. Sollten diese Produkte einmal nicht passen, entwickeln wir ebenfalls maßgeschneiderte Lösungen. Daneben berät unser Expertenteam nationale und internationale Unternehmen transparent und lösungsorientiert in allen Belangen der Informationssicherheit.

IT-Security made in Germany – Darauf können Sie vertrauen

„IT Security made in Germany“ (ITSMIG) wurde 2005 auf Initiative des Bundesministeriums des Innern (BMI), des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie von uns und 16 weiteren Unternehmen der deutschen IT-Sicherheitswirtschaft etabliert. Somit erfüllen auch alle unsere Produkte die Anforderungen des Bundesverbandes TeleTrusT der IT-Sicherheitswirtschaft und tragen das Qualitätssiegel „IT-Security made in Germany“. Dadurch ist sichergestellt, dass unsere Software nicht nur in Deutschland hergestellt wird, sondern auch frei von versteckten Zugängen ist.