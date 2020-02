ESD-Kleidung der Marke METOCLEAN? Viele Farbvarianten mit individueller Produktion nach Kundenwunsch

Die METOCLEAN ESD-Kleidung von Asmetec ist statisch ableitend und atmungsaktiv. Die komfortablen Klamotten sind modisch und haben ein breites Spektrum an Farbvarianten. Vor allem Kittel, Poloshirts und T-Shirts sind sehr begehrt und haben zahlreiche Zusatzvariationen, die in der Produktion für den Kunden berücksichtigt werden können.

Der METOCLEAN UX-40 Kittel ist ein unisex Kittel mit verdeckter Knopfleiste. Er ist für alle EPA-Bereiche geeignet und durch seinen geraden Comfort-Fit Schnitt ebenfalls im Büro tragbar. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen sind an der Standardversion des Kittels angebracht. Die Leitfähigkeit ist über das komplette Kleidungsstück garantiert. Neben dem UX-40 bietet Asmetec noch einen Kittel in Ladystyle an. Dieser ist mit dem gleichen Stoff produziert wie der Unisex-Kittel. Der einzige Unterschied ist der leicht taillierte Schnitt, welcher der Taille schmeichelt. Die verfügbaren Farben für UX-40 und LS-40 sind: weiß, rot, grün, gelb, grau, hellblau, royalblau, schwarz, azur und dunkelgrün.

Die Poloshirts PL48 sind unisex-Poloshirts mit 3-Knopf-Kragen. Die Polos können sowohl als Kurzarm- als auch als Langarm-Version produziert werden. Sie haben in der Standardversion eine Brusttasche mit aufgesticktem EPA-Logo. Die verfügbaren Farben sind: dunkelrot, dunkelgrün, grau, hellblau, navyblau, royalblau, schwarz und weiß.

Bei diesen aufgelisteten Kleidungsstücken kann man optional eine zusätzliche innere Brusttasche einnähen lassen, einen Haltestreifen für Kugelschreiber oder Namensschilder anbringen lassen, ein EPA-Symbol auf den Ärmel nähen lassen, Sondergrößen angeben und auch ein Firmenlogo aufnähen lassen.

Die ESD-T-Shirts der Serie TS96 werden ebenfalls unisex getragen und besitzen im Standard einen Rundkragen. Sie sind ebenfalls in einer Langarm-Version vorhanden. Verfügbare Farben für die T-Shirts sind: weiß, rot, royalblau, navyblau, grau und schwarz. Neben den Unisex-Shirts gibt es für Frauen ebenfalls ein tailliertes T-Shirt mit V-Kragen.

Mögliche Optionen bei der TS96-Serie sind V-Kragen bei allen Farbvarianten, ein aufgesticktes Firmenlogo des Kunden, Brusttaschen, den Kragen in einer anderen Farbkombination und die Sondergrößen XS, 3XL, 4XL, 5XL und 6XL. Dadurch gibt es bei Asmetec genug Farb- und Modellvariationen, die der Kunde sich nach eigenem Wunsch zusammenlegen kann.

ASMETEC GmbH mit Sitz in 67292 Kirchheimbolanden, Rheinland-Pfalz beliefert die europäische Elektronikindustrie mit Verbrauchsprodukten und Investitionsgütern. Hauptproduktgruppen sind:

LED-Beleuchtungstechnik (LED-Röhren, LED-Lampen, LED-Wand- und Einbauleuchten, LED-Hochleistungsstrahler, LED-Straßenleuchten, LEDs für Gelbräume)

Leiterplatten-Verbrauchsprodukte (Folien, Diazofilme, UV-Brenner, Spannzangen, Bohrspindeln)

UV-Filterfolien und UV-Filterröhren für Leuchtstoffröhren

Reinraumtechnik (Adhäsivmaterialien, DRC-Roller, Reinraumkleidung, Handschuhe, Panelcleaner, Luftwäscher)

ESD-Produkte (Personenerdung, ESD-Kleidung, ESD-Verbrauchsmaterial, ESD-Arbeitsplätze),

Messtechnik (Lupen, Mikroskope, Video-Mikroskope und -Messtechnik, Lichtmesstechnik).

ASMETEC ist nach DIN EN ISO 9001:2008 und 14001:2005 zertifiziert

