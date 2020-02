Esken: Rechtsterroristischer Hass bedroht Gesellschaft

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Tat von Hanau verurteilt und

vor rechtsterroristischem Hass als Bedrohung für die Gesellschaft gewarnt. “Was

für eine entsetzliche Tat in Hanau!”, sagte Esken der Düsseldorfer “Rheinischen

Post”. “Es ist zutiefst beunruhigend, dass rechtsterroristischer Hass und

Fremdenfeindlichkeit, von organisierten Terrorzellen bis zu Einzeltätern, unsere

Gesellschaft bedrohen”, so die SPD-Vorsitzende. “Wir sind geschockt und wir

trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden.”

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4525379

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell