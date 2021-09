Esker-Lösungen im SAP®-Store verfügbar: Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und der Auftragsverarbeitung

Esker, Anbieter der gleichnamigen globalen Cloud-Plattform, welche die Effizienz von Finanz- und Kundendienstabteilungen sowie die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit durch Automatisierung von Managementaufgaben stärkt, gab heute bekannt, dass seine Lösungen zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable Automation) und Auftragsverarbeitung (Order Management Automation) ab sofort im SAP®-Store verfügbar sind. Der Store ist der digitale Marktplatz für SAP-Angebote und ergänzende Lösungen von SAP-Partnern. Durch die Verfügbarkeit der Esker-Lösungen im SAP-Store wird die seit über 15 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Esker und SAP noch weiter ausgebaut.

Der SAP-Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes digitales Kundenerlebnis für das Suchen, Testen, Kaufen und Verlängern von Lizenzen für über 1.800 Lösungen der SAP und ihrer Partner. Dort finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP geprüften Lösungen, die sie für die Entwicklung ihres Unternehmens benötigen. Das Highlight: Für jeden über den SAP-Store getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.

„Wir freuen uns, dass unsere Lösungen jetzt im SAP-Store verfügbar sind. So können Unternehmen sie leicht finden und kaufen“, erklärt Catherine Dupuy-Holdich, Senior Product Manager bei Esker. „Auf diese Weise bauen wir unsere Reichweite innerhalb des SAP-Ökosystems aus, um unseren Kunden bessere Ergebnisse zu liefern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

Die Schnittstellen-Software der Esker-Lösungen für die automatisierte Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable Automation) und Automatisierung der Auftragsverarbeitung (Order Management Automation) wurden von SAP für die Integration mit der SAP S/4HANA®-Cloud zertifiziert. Mit diesem Schritt zeigt Esker, dass das Unternehmen in der Lage ist, Lösungen bereitzustellen, die den von SAP festgelegten Qualitätsanforderungen und -standards entsprechen. Die Zertifizierung gibt Unternehmen zudem die Gewissheit, dass die Lösungen von Esker mit ihrer SAP S/4HANA-Cloud-Software und mit zukünftigen Upgrades kompatibel sind.

„Heutzutage reicht es nicht mehr aus, zu sagen, dass eine Lösung mit SAP-Technologie integriert werden kann. Sie muss auch die Leistungsfähigkeit einer solchen Integration unter Beweis stellen“, so Aurélien Coq, Product Manager bei Esker. „In einer Zeit, in der Unternehmen immer mehr auf die Verarbeitung ihrer Daten achten, trägt diese Zertifizierung dazu bei, den Kunden höchste Qualität und Kompetenz zu garantieren.“

Eskers Partnerschaft mit SAP ermöglicht es dem Unternehmen, seine Lösungen kontinuierlich zu verbessern. Für die Kunden von Esker ist diese Zusammenarbeit darüber hinaus eine Garantie für die Zukunft. „Wenn unsere Kunden bereit sind, auf die SAP S/4HANA-Cloud zu migrieren, werden wir sie dabei unterstützen“, so Coq weiter.

Durch die Ergänzung von ERP-Systemen mit den KI-gesteuerten Automatisierungslösungen von Esker können Unternehmen selbst schwierige Geschäftsbedingungen besser meistern. Die jüngsten Ereignisse und der allgemeine Trend zur Digitalisierung werden das Interesse der Unternehmen an der Optimierung und Straffung ihrer Finanz- und Kundendienstfunktionen nur noch steigern. Die Verfügbarkeit der Lösungen von Esker im SAP-Store verbessert das Kundenerlebnis zusätzlich.

Esker bietet eine globale Cloud-Plattform zur Automatisierung von Dokumentenprozessen und unterstützt Finanz- und Kundendienstabteilungen bei der digitalen Transformation in den Bereichen Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P). Die Lösungen von Esker werden weltweit eingesetzt und beinhalten Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), um die Produktivität und die Transparenz im Unternehmen zu erhöhen. Zugleich wird damit die Zusammenarbeit von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gestärkt. Esker verfügt über Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, wobei sich die deutschen Standorte in Feldkirchen/München und Ratingen befinden. Das in Frankreich börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 112 Millionen Euro, zwei Drittel davon außerhalb Frankreichs. Weitere Informationen über Esker und die Lösungen des Unternehmens finden Sie unter: www.esker.de und blog.esker.de.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von der SAP bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts im Formular 20-F, beschrieben sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Die SAP weist den Leser darauf hin, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die SAP nicht verpflichtet ist, diese zu aktualisieren, und sie nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben.

SAP und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Services sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Markeninformationen und Hinweise finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.