Esker: neue Partnerschaft mit Sword Group zur Vermarktung der Lösung für die Kreditorenbuchhaltung

Esker, ein weltweit führender Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierenden Systemen für automatisierte Dokumentenprozesse und Pionier in Sachen Cloud-Computing, hat heute bekannt gegeben, dass die Sword Group, ein internationales Consulting-, Service- und Software-Unternehmen, die cloud-basierte Esker-Lösung zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung in Frankreich vermarkten wird. Diese Vereinbarung steht voll und ganz im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Esker und versetzt Sword in die Lage, sein Serviceangebot weiter auszubauen.

Die Automatisierungsplattform von Esker ergänzt das Lösungsportfolio von Sword und ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden und Interessenten ein umfassendes Angebot zu bieten, das alle Aspekte von Finanzprozessen beinhaltet.

Im Rahmen der Partnerschaft haben die Vertriebs- und Technikteams des Sword-Geschäftsbereichs Enterprise Content Management (ECM) das Schulungsprogramm von Esker integriert und verkaufen und implementieren die Esker-Lösung nun selbst für die eigenen Kunden.

?Esker und Sword teilen die wichtigsten Werte und sind beide auf internationalem Parkett unterwegs. Wir sind vom Erfolg dieser Partnerschaft überzeugt?, so Thierry Georges, ECM Business Unit Director bei Sword. ?Unsere Teams schätzen die agilen Schulungszyklen von Esker, die Theorie und Praxis miteinander verbinden. Wir konnten unser ursprüngliches Angebot weiterentwickeln und den Kunden eine verbesserte Lösung zur Automatisierung ihrer Finanzprozesse anbieten.??

?Diese neue Zusammenarbeit mit Sword passt perfekt in unsere Entwicklungsstrategie, die auf einem Netzwerk von Partnern basiert, die den Nutzern ergänzende digitale Lösungen anbieten?, erklärt Jean-Michel Bérard, CEO bei Esker. ?Diese strategische Partnerschaft vereint technologische Bausteine und Vertriebsteams, um die Lösungen von Esker weltweit noch besser zu positionieren.?

Über Sword Group

Die Sword Group beschäftigt über 2.300 Software-Experten auf fünf Kontinenten, um das Wachstum von Unternehmen im digitalen Zeitalter zu begleiten. Als führendes Unternehmen im Bereich der technologischen und digitalen Transformation seit dem Jahr 2000 hat sich Sword einen guten Ruf im Software-Publishing und im Management komplexer IT- und Unternehmensprojekte erarbeitet. Sword steht für ein starkes und qualifiziertes lokales Engagement, mit dem Ziel, Prozesse und Daten zu optimieren.

Mit 576 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019) bietet Sword Frankreich (Lyon, Paris und Rennes) ein umfassendes Portfolio an Produkten und Services, die auf die Sword Group abgestimmt sind. Der Geschäftsbereich ECM verwaltet den gesamten Lebenszyklus eines Dokuments, von der Digitalisierung bis zur Datenarchivierung, über Electronic Document Management (EDM). Darüber hinaus hilft Sword bei der Optimierung von Geschäfts- und Dokumentenprozessen. Das Angebot für Robotic Process Automation (RPA) entlastet Mitarbeiter von manuellen und sich wiederholenden Aufgaben, damit sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Esker ist ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Software zur Automatisierung von Dokumentenprozessen und unterstützt Finanz- und Kundendienstabteilungen bei der digitalen Transformation ihrer Zyklen in den Bereichen Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P). Die Lösungen von Esker werden weltweit von über 6.000 Unternehmen eingesetzt und beinhalten Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), um die Produktivität zu steigern, die Transparenz zu optimieren, das Betrugsrisiko zu senken und die Zusammenarbeit intern sowie mit Kunden und Lieferanten zu verbessern. Esker verfügt über Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, wobei sich der deutsche Sitz in München und Ratingen befindet. Weitere Informationen über Esker und die Lösungen des Unternehmens finden Sie unter: www.esker.de und blog.esker.de