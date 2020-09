Esker von Ardent Partners als Key Solution Provider ausgezeichnet

Esker, ein weltweit führender Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierenden Systemen für automatisierte Dokumentenprozesse und Pionier in Sachen Cloud-Computing, gab heute bekannt, für seine Procure-to-Pay (P2P)-Lösung als Key Solution Provider von Ardent Partners ausgezeichnet worden zu sein. Ardent sieht Esker damit gut aufgestellt, um in diesem Jahrzehnt einen bedeutenden Einfluss im Finanz- und Beschaffungswesen auszuüben.

Die agile und cloud-basierte P2P-Lösungssuite von Esker bietet Unternehmen eine 360-Grad-Sicht auf Lieferanteninformationen und soll die strategischen Lieferantenbeziehungen verbessern. Mithilfe der automatisierten Plattform sind Unternehmen in der Lage, effektiv eine umfassende Transparenz zu erreichen, den manuellen Arbeitsaufwand der Mitarbeiter zu senken, Risiken zu minimieren und mehr Kosteneinsparungen zu erzielen.??

?Es war gar keine Frage, dass Esker es auf die diesjährige Liste der Key Solution Provider schaffen würde?, so Bob Cohen, Vice President Research bei Ardent Partners. ?Esker wurde für seine umfassende ePayables-Lösung mit leistungsstarker Grafik und gestochen scharfer Benutzeroberfläche ausgezeichnet, die den Erfolg und die Transformation ihrer Kunden unterstützt.?

Der Key Solution Provider Award wird in diesem Jahr erstmals an führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Kreditorenbuchhaltung, P2P, Einkauf, Beschaffung, Lieferung und vorübergehend Beschäftigte verliehen. Diese exklusive Gruppe von Anbietern wird vom Analystenteam von Ardent handverlesen und steht für die Innovation und Agilität, die jeder Anbieter im Beschaffungsmarkt an den Tag legt.?

?Diese Anerkennung spricht für die wachsende Bedeutung des Cash-Flow-Managements?? sowohl im Unternehmen als auch extern?? als Folge des aktuellen Wirtschaftsklimas?, erklärt Jean-Michel Bérard, CEO bei Esker. ?Heute ist der Barbestand von Unternehmen wichtiger denn je. Viele Unternehmen setzen intensiv auf die digitale Transformation, um Effizienzen zu steigern, wo immer dies möglich ist. Die Procure-to-Pay-Lösungssuite von Esker steht für die Zukunft, da sie weiterhin die Automatisierungslösungen bietet, die Unternehmen zur strategischen Lösung und Bewältigung aller P2P-Herausforderungen benötigen. In Kombination mit unserer Order-to-Cash-Lösungssuite erhalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihren gesamten Forderungseinzugsprozess.??

Über Ardent Partners (www.ArdentPartners.com)

Esker ist ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Software zur Automatisierung von Dokumentenprozessen und unterstützt Finanz- und Kundendienstabteilungen bei der digitalen Transformation ihrer Zyklen in den Bereichen Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P). Die Lösungen von Esker werden weltweit von über 6.000?Unternehmen eingesetzt und beinhalten Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), um die Produktivität zu steigern, die Transparenz zu optimieren, das Betrugsrisiko zu senken und die Zusammenarbeit intern sowie mit Kunden und Lieferanten zu verbessern. Esker verfügt über Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, wobei sich der deutsche Sitz in München und Ratingen befindet. Weitere Informationen über Esker und die Lösungen des Unternehmens finden Sie unter: www.esker.de und blog.esker.de.

Ardent Partners ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Branchen Beschaffung, Fintech und HR spezialisiert hat. Ardent Partners berät Kunden und veröffentlicht Forschungsergebnisse, die Entscheidungsträgern in der Wirtschaft helfen, die Best Practices der Branche zu verstehen und die Leistung zu verbessern. Darüber hinaus veröffentlicht Ardent Partners auch Forschungsarbeiten zur Technologielandschaft, die Experten dabei unterstützen, die geeignete Lösung bzw. Lösungen für das verfügbare Budget und ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Ardent Partners veranstaltet außerdem jedes Jahr den CPO Rising Summit und andere digitale Events.

