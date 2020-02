“Espero tua (re)volta”: 3sat zeigt Dokumentarfilmüber Brasiliens Jugend (FOTO)

Montag, 17. Februar 2020, 22.25 UhrErstausstrahlung

Hunderte öffentlicher Schulen in Brasilien sollen einem rigiden Sparkurs zum

Opfer fallen. Vor allem arme und sozial benachteiligte Familien werden darunter

zu leiden haben. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Brasiliens Jugend ist

nicht bereit, diesen Kahlschlag widerspruchslos hinzunehmen. 3sat zeigt den

Dokumentarfilm “Espero tua (re)volta” (Brasilien 2019) von Eliza Capai am

Montag, 17. Februar 2020, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung.

Die brasilianische Filmemacherin Eliza Capai begleitet die Proteste der

Schülerinnen und Schüler seit 2015. Es gelingt ihr ein filmisches Porträt ihrer

Protagonisten, die “auf unvergleichlich mitreißende Weise Solidarität und

demokratische Werte leben, selbstbewusst ihre Ziele und Träume artikulieren und

dabei den Erwachsenen stets einen Schritt voraus sind”, so die Begründung der

Jury bei der Auszeichnung der Produktion mit dem 15. Amnesty-Filmpreis Berlinale

2019. “–Espero tua (re)volta– bricht mit konventionellen Erzählstrukturen und

begleitet in seiner non-linearen dokumentarischen Form junge Menschen bei ihrem

Ringen um Demokratie und ihrem Kampf für Bildung.”

Ebenfalls auf der Berlinale 2019 wurde Eliza Capais Dokumentarfilm mit dem

Friedensfilmpreis der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedensinitiative Zehlendorf

und des Weltfriedensdienstes ausgezeichnet. Die Jury lobt: “Der Preisträgerfilm

zieht uns in einen hochaktuellen und universellen Konflikt: den Kampf um Bildung

für alle. Die gesellschaftliche Emanzipation der jungen Generation steht für die

politische Dimension dieses Kampfes. Der im Kollektiv entstandene Film überzeugt

durch seine intelligente Montage und seine originelle Erzählform. Die

mitreißende Dynamik des Films inspiriert uns, selbst gewaltfrei gegen den

Missbrauch staatlicher Autorität auf die Barrikaden zu gehen.”

