Ethereum 2.0 Staking einfacher und lohnender gemacht mit Matrixport-s First-Mover „ETH 2.0 Staking Earn“-Produkt

Die Benutzer kommen in den Genuss zusätzlicher DeFi-Token-Belohnungen und erhöhter Liquidität und können eine jährliche Rendite von bis zu 10 Prozent erzielen

Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat die Einführung von „ETH2.0 Staking Earn“ bekannt gegeben, dem ersten Angebot seiner Art, das es Kunden ermöglicht, an Ethereum 2.0 (ETH2.0) Staking zu einem niedrigen Schwellenwert teilzunehmen, Rendite aus Ethereum Lock-up-Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig von zusätzlichen Token-Belohnungen, Mining-Einnahmen und besserer Liquidität aus damit verbundenen DeFi-Projekten zu profitieren. Nutzer können über die vertrauenswürdige und sichere App-Plattform von Matrixport ganz einfach auf das neue Produkt zugreifen und „mit nur zwei Fingertipps“ an ETH2.0-Einsätzen teilnehmen.

Das Produkt „ETH2.0 Staking Earn“ von Matrixport soll Renditen zwischen 3 und 10 Prozent erzielen. Die Nutzer können höhere Renditen erzielen, die sich aus einer Kombination aus einer durchschnittlichen ETH2.0-Einsatzprämie von 2,30 Prozent*, DeFi-Mining-Token-Einnahmen von 6,81 Prozent* und Transaktionsgebühreneinnahmen von 0,14 Prozent* ergeben.

„ETH2.0 Staking Earn“ generiert zusätzliche Erträge durch die etablierten DeFi-Protokolle Curve und Lido, eine liquide Staking-Lösung für ETH 2.0, die von branchenführenden Staking-Anbietern unterstützt wird. Lido ist derzeit der größte dezentrale Vertrag für ETH 2.0-Einsätze mit über 540.000 ETH-Einsätzen. Durch die Nutzung von Curve profitieren die Nutzer auch von stabilen Währungsumtauschdiensten mit geringer Slippage und niedrigen Transaktionsgebühren.

John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, sagte: „Der Übergang zu Proof-of-Stake ist ein wichtiger Meilenstein für das Ökosystem, aber die Hürde für eine sinnvolle Teilnahme an ETH 2.0 Staking Pools ist für viele immer noch hoch. Das bahnbrechende „ETH2.0 Staking Earn“ von Matrixport verbindet robuste ETH 2.0-Einsatzprämien mit den Liquiditätsvorteilen von DeFi-Protokollen. Außerdem fördern die deutlich niedrigeren Investitionsschwellen eine breitere Beteiligung der Gemeinschaft. Unser erstklassiges Produkt spiegelt das unermüdliche Engagement von Matrixport wider, innovative Angebote auf den Markt zu bringen, von denen die breite Masse der Kryptonutzer profitiert.“

Vom 25. bis 31. August 2021 können die Nutzer von Matrixport ihre Anteile reservieren, die dann am 1. September 2021 bestätigt werden. Um einen einfachen Zugang für ETH 2.0-Investitionen zu ermöglichen, wurde eine niedrigere Investitionsschwelle mit einem Minimum von 5 ETH festgelegt. Die Investitionsrendite wird einmal im Monat innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der offenen Periode am Ende eines jeden Monats aktualisiert. Im Gegensatz zu anderen Staking Pools ermöglicht „ETH2.0 Staking Earn“ den Nutzern eine vorzeitige Auszahlung gegen eine zusätzliche Servicegebühr.

Konstantin Lomashuk, Mitbegründer von Lido DAO, kommentiert: „Mit der Mission, Staking einfach und sicher zu machen und gleichzeitig die Dezentralisierung und Zensurresistenz von Ethereum zu erhalten, ist diese Zusammenarbeit mit Matrixport perfekt auf die Werte von Lido abgestimmt, da sie eine breitere Beteiligung an der Ethereum Staking Economy ermöglicht. Lido ist bestrebt, so viel wie möglich zur Reifung der DeFi Staking Economy beizutragen, und dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Matrixport ermöglicht es Anlegern, mehr aus ihrer Kryptowährung herauszuholen, indem es neue Wege aufzeigt, um auf sichere und nachhaltige Weise zu investieren und Renditen zu erzielen. Als die am schnellsten wachsende Kryptoplattform in Asien wurde das exponentielle Wachstum von Matrixport durch robuste technologische Fähigkeiten und innovative Produktangebote, wie das weltweit erste Krypto-Doppelwährungsprodukt, vorangetrieben. Anfang dieses Monats gab Matrixport den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde und eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar bekannt. Das Unternehmen plant, seine globale Expansion fortzusetzen und Lizenzen für den Betrieb in weiteren Ländern zu erhalten.

*Renditedaten zum 24. August 2021. Die aktuellen Tarife entnehmen Sie der Matrixport-App.

Weitere Informationen zu „ETH2.0 Staking Earn“ finden Sie auch in diesem Factsheet: https://drive.google.com/drive/folders/1yr-Vuu73Yb0CNib2ZAP_E3RidDZ0po5s

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody(TM), Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet „Get More From Your Crypto“. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 230 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.

