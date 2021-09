EU CRYPTO FINANZLIZENZEN AUS ESTLAND UND PAMEROY MANAGEMENT LTD MISCHT DIE KARTEN NEU

Als erster deutschsprachiger Firmengründer und Lizenzenbeschaffer ist Pameroy Management Ltd nun auch in Estland vor Ort vertreten.

Kunden aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz könnn nun noch einfacher den Zugang zu den wertvollen und günstigen EU Crypto Finanzlizenzen erhalten.

Die Pameroy-Gruppe, die bereits in Georgien, Kasachstan, Malaysia, den Marshall Islands, Seychellen und Vanuatu mit Offices vertreten ist, hat nun auch die EU erschlossen, insbesondere das Baltikum, speziell Estland. Pameroy | Estonia hatte nach Angaben des Managements einen exzellenten Start im Frühjahr trotz Corona Pandemie und wird in Zukunft das EU-Flaggschiff des internationalen Firmengründers werden.

Der als reiner Offshore Firmengründer und Finanzlizenzen Akquisiteur bekannte Dienstleister nahm die Estland Finanzlizenzen für Crypto Exchange, Crypto Storage (Custodian Services) und Crypto Trading exklusiv als einzige EU-Lösung am 01.03.2021 in sein Portfolio auf und launchte vergangenen Monat erfolgreich seine deutschsprachige Spezialinternetseite, die sich ausnahmslos mit den europäischen Crypto Lizenzen aus Estland beschäftigt. Unter https://www.crypto-finanzlizenzen.com können sich deutschsprachige Kunden ohne Umwege direkt über alle Aspekte der Firmengründung, Lizenzierung, den Anforderungen sowie den angeboteten SEPA und SWIFT Zahlungskonten informieren.

Degenius Subald, Licensing Manager, betonte, das „der Schritt nach Estland zu gehen, ein absolutes Novum für uns und unsere Kunden war, aber geänderte Marktsituationen, immer mehr restriktivere Banken offshore und onshore keine andere Wahl mehr lassen“, als sich im flexibelsten Land Europas lizenzieren zu lassen.

Subald hob zudem hervor, dass „Pameroy | Estonia der einzige Anbieter überhaupt sei, der für diese Lizenzenfirmen und dann noch für den Bereich Crypto-FIAT Kundengeldannahme wertvolle SEPA und SWIFT Accounts organisieren kann, um Drittparteien Geldannahmen realisieren zu können. Unsere Kunden können wie Kraken / Payward oder Bittrex oder auch Coinbase agieren, können SEPA Zahlungen für Crypto Exchange Zwecke ihrer Kunden annehmen und auch Gelder in Euro in FIAT Währung problemlos an Kunden auszahlen“.

Der größte Vorteil jedoch sei im Vergleich zu allen anderen Nicht-EU-Lizenzen, dass auch Internetseiten in deutscher Sprache aufgesetzt werden können, ohne Bafin, FMA und Finma auf den Plan zu rufen, die oft alles „verteufeln, was nicht in Europa ansässig ist, jedoch auf Deutsch Webseiten anbieten“. Das hat nun ein Ende für alle Kunden, die sauber nach EU Recht Kunden anbinden und im Crypto Exchange und Trading Bereich bedienen wollen. „Die meisten unserer Firmengründer sitzen nun mal wie auch deren Kunden in der EU“, ergänzte er.

Die Anforderungen gegenüber anderen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz sind im Vergleich mehr als gering. Lediglich 12000 Stammkapital werden abverlangt – was aber bei einer Gründung via Pameroy Management Ltd sogar vermeidbar ist.

Zusätzlich werden den zukünftigen Inhabern der estnischen Firmen polizeiliches Führungszeugnis, notarisierter Reisepass, Adressennachweis und notarisierte anwaltliche Handlungsvollmacht abverlangt. Pameroy | Estonia unterstützt hierbei und gibt alle wesentlichen Dokumente vor und stellt Kunden in deutscher Sprache den entsprechenden Support mit zur Verfügung.

Ebenso stellt Pameroy | Estonia die erforderlichen lokalen Direktoren (estnische Staatsbürger mit entsprechenden Qualifikationen) zur Auswahl für Firmengründer bereit. Kunden können demnach „wählen, welcher Direktorenkandidat am besten zu ihnen und ihrer Firma mit den entsprechenden Referenzen und Eignungsnachweisen passt. Kontrolle über Finanzen, Gelder und die Firma im Allgemeinen haben jedoch immer die Eigentümer (Shareholder) auch aufgrund spezieller Vereinbarungen die zwischen den Gründern und den Direktoren getroffen werden; auch werden diese Unterschriftsberechtigte“, betont Subald abschliessend.

Demnach ist das Konzept rund und benötigt circa 4 Monate inklusive Firmengründungen, Lizenzierungen, Kontoeröffnungen und Admin Services. „Damit sind wir am untersten Ende aller Prozessingzeiten von Mitbewerbern die ebenso hier in Estland agieren“, so Triinu Kaus, die für Pameroy | Estonia vor Ort alle Prozesse koordiniert.

Das Komplettpaket kann ergänzt werden durch Pameroy Addon-Services wie SWIFT Code Registrierung, standardmäßige kostenfreie LEI Nummern Beantragung, Extra Bank-und Zahlungskonten, Virtual Offices Services in Asien oder Nordamerika und exklusive Introduktionen zu Cryptoexchangern, die die estnischen Finanzlizenzen für Crypto Aktivitäten aktiv unterstützen und institutionelle lizenzierte Kunden akzeptieren.

„Zudem können Estland Crypto Finanzlizenzenkunden ihre EU Lizenz durch Offshore Lizenzen aus Georgien oder Kasachstan erweitern“, so Degenius Subald. Durch die Hinzuziehung einer Free Zone Finanzlizenz aus Georgien können weitere Services wie Crypto Brokerage oder Offshore Crypto Asset Management oder gar eigene Crypto Portfoli / Crypto Fonds in Ergänzung aufgelegt werden, die dann exklusiv und tokenisiert über die Estland Gesellschaft in den öffentlichen Exchange und Distribution gehen. Mehr Infos zu diesem Erweiterungspaket können unter https://www.crypto-finanzlizenzen.com/georgien-estland-cryptolizenzen abgerufen werden.

Die neue Webseite bietet zudem die Möglichkeit, neben den Exposé-Anforderungen, die auch die Preisliste enthalten auch Anfragen in punkto Statusupdate für bestehende Kunden zu stellen.

Pameroy | Estonia ist in deutsch und englisch Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr unter

+372 617 0379 mitteleuropäischer Zeit erreichbar. Bevorzugte Kommunikation jedoch ist skype. Unter skype: FINANCIALLICENSES können sich Kunden auch direkt Termine für Konsultationen beantragen. Auch wird sämtlicher fortlaufender Support über skype bei Pameroy | Global abgewickelt.