Euro wieder unter 1.10

Der Euro ist erstmals seit gut zwei Jahren unter die Marke von 1,10 Dollar gerutscht. Damit reagiert der Euro auf Aussagen zur Geldpolitik in der Eurozone. Christine Lagarde gab Hinweise auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik formuliert. Zusätzlich ist die Inflation in der Euro-Zone deutlich unter der Zielmarke der EZB von zwei Prozent. Bereits im Juli hatte die Inflationsrate bei 1,0 Prozent gelegen. Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise im August lediglich um 1,0 Prozent an. Die meisten Volkswirte rechnen inzwischen damit, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 12. September in Frankfurt ihre Geldpolitik weiter lockern wird, um die Wirtschaft zu stützen.