eurodata launcht Webseite zu Tankstellen-Retail-Solutions

In diesen Tagen hat eurodata eine Webseite veröffentlicht, die sich ausschließlich mit der Software-Suite edrms beschäftigt. Mit der englischsprachigen Homepage will das Unternehmen dem zunehmenden Interesse an Management-Lösungen für kleine, mittlere und große Tankstellennetzwerke entgegenkommen.

edrms ist eine seit mehr als 10 Jahren auf dem internationalen Markt etablierte Software-Suite, mit der sich nicht nur einzelne Standorte (BackOfficeSystem), sondern auch komplexe Filialnetze aus einer Zentrale (HeadOfficeSystem) heraus steuern lassen. Auf der neuen Webseite erfahren die Betreiber, unabhängig davon ob es sich um kleine, mittlere oder große Tankstellennetze handelt, wie ihnen die Retail-Lösung helfen kann, ihr Business zukunftsweisend zu organisieren und steuern.

Übersichtlich, selbsterklärend und mit zahlreichen Informationen, Referenzen und Kontaktmöglichkeiten ausgestattet bietet die Webseite präzise Informationen rund um die Retail-Management-Lösung. Diese ist ganz darauf ausgerichtet, die täglichen Geschäftsbedürfnisse von Tankstellenpächtern und -betreibern sowohl in der Zentrale als auch in den einzelnen Stationen zu erfüllen. Die international erprobte, mehrsprachige Lösung ist hochgradig modular und ermöglicht die flexible Anpassung an individuelle Anforderungen; bei Bedarf kann sogar die rechtliche und finanzielle Unabhängigkeit zwischen der Zentrale und ihren Filialen berücksichtigt werden.

“Die Mission von edrms ist einfach. Es geht darum, den Informationsbedarf innerhalb von Tankstellennetzwerken durch den Einsatz modernster Informationstechnologie zu unterstützen und deren Rentabilität zu steigern”, sagt Joop Hoestra, Director Global Business, Retail Solutions bei eurodata. ?Die Lösung funktioniert wie eine Middleware im Zentrum des Tankstellen-Business. Sie ist Dreh- und Angelpunkt des Geschehens, kann Prozesse steuern und dokumentieren und bildet so die optimale Basis, um Abläufe rund um das Tankstellengeschehen zu optimieren.?

Das französische Tochterunternehmen eurodata SAS entwickelt und vermarktet die Software-Suite edrms mit einem internationalen Team aus Spezialisten für das Tankstellen-Retail-Business. Die Adresse der neuen edrms Webseite lautet: https://www.eurodata-retailsolutions.com.

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud ?Made in Germany? aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.