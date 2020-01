eurohospital der digitale Einkaufsführer für den professionellen Klinikbedarf

Das Deutsche Krankenhaus Adressbuch (dka) ist seit 55 Jahren der Branchenführer auf dem Gebiet Adressmarketing im Gesundheitswesen. dka startete die neue online-Datenbank eurohospital www.eurohospital.de. Hier sind alle relevanten Firmen und Dienstleister verzeichnet, die als Bezugsquellen für Kliniken erforderlich sind: Produzenten von chirurgischen Instrumenten, Beratungsfirmen, Pflegedokumentationssysteme, Kleidung für Krankenhauspersonal, Strahlenschutz oder Verbandstoffe. Mit den leicht zu bedienenden Recherche-Tools kann der Nutzer bedarfsorientiert nach Kategorien selektieren. Auf Knopfdruck erhält er die passenden Anbieter. Firmen und Dienstleister können aus drei Paketen wählen. Das dka-Redaktionsteam aktualisiert kontinuierlich die Daten. »eurohospital ist die ideale Ergänzung zu dka-online, wo sämtliche Gesundheitseinrichtungen in D-A-CH abrufbar sind. Wir bieten damit einen Rundum-Adress-Service auf dem Gesundheitssektor an?, so dka-Leiterin Heike Spantig.

Das Deutsches Krankenhaus Adressbuch (dka) ist ein Unternehmen des Rombach Druck- und Verlagshauses GmbH & Co. mit Sitz in Freiburg i.Br. Seit über 55 Jahren listet das dka Adressen und Detailinformationen zu Krankenhäusern, Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen. Zusätzlich bietet das dka Adressen von Beratungsfirmen, Behörden, Verbänden und Versicherungsträgern.