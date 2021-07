Europäische Fachmesse zum Infektionsschutz, zur Kooperation zwischen den Messen Erfurt und Stuttgart und zur Luftqualität in Innenbereichen

Nachdem die pro.vention ? die erste europäische Fachmesse und Konferenz zum Schutz vor Infektionen – ihren ersten Erfolg im November 2020 in Erfurt verzeichnete, ein zweites Mal im November 2021 in Erfurt stattfindet, wird sie nun als mobile Messeplattform als pro.vention Süd vom 21. bis 22. September 2021 in Stuttgart als hybride Fachmesse und Konferenz durchgeführt. Darüber einigten sich die Kooperationspartner Messe Erfurt GmbH und Landesmesse Stuttgart GmbH in der vergangenen Woche. Die Schirmherrschaft übernimmt Florian Stegmann, Staatsminister und der Chef der Staatskanzlei des Landes Baden-Württemberg.

Das Konzept der pro.vention als erste europäische Fachmesse und Konferenz zum Infektionsschutz sowie die brisante Pandemieentwicklung haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach einer Konferenz und Fachmesse zu Infektionsschutzmaßnahmen mit?127 innovativen Ausstellern, 1.500 interessierten Fachbesuchern und 30 hochkarätigen Fachreferenten im November 2020 in Erfurt durchstartete. Das Spitzenevent deckte das komplette Spektrum rund um das Thema Infektionsschutz/ Desinfektion, Luftfilteranlagen/ Luftfilterreinigung über Corona-Tests/ Testsysteme bis hin zu Technik und Software zur Durchführung von digitalen Meetings und Veranstaltungen ab. Eine zweite Auflage wird es im November 2021 geben mit dem Fokus auf die Konferenzveranstaltung.

Um die Themen der pro.vention einem noch größeren Besucher- und Interessentenkreis live zugänglich zu machen, führte die Messe Erfurt mit der Messe Stuttgart finale Gespräche über die Durchführung der Fachmesse im September in Süddeutschland. Mit der mobilen Messeplattform pro.vention Süd transferiert die Messe Erfurt ihre Kompetenz auf dem Gebiet zu Infektionsschutzmaßnahmen auf zentrale Marktplätze der Industrie in Zusammenarbeit mit der Messe Stuttgart.

Die pro.vention Stuttgart wird erstmals vom 21. bis 22. September 2021 in Stuttgart stattfinden. Die Messe Erfurt ist Veranstalter der pro.vention Stuttgart – der Europäischen Fachmesse für Infektionsschutzmaßnahmen. Für das Fachpublikum wird außerdem ein Vortragsprogramm mit speziellen Themen rund um Desinfektion, Luftfilteranlagen und best practice Beispielen aus den vergangenen Monaten angeboten. Die Landesmesse Stuttgart stellt die Veranstaltungsflächen zur Verfügung und unterstützt bei der Akquise von regionalen Ausstellern und Kooperationspartnern aus dem süddeutschen Raum sowie bei der organisatorischen Abwicklung vor Ort.?

Die pro.vention Stuttgart bietet Corona-konform auf rund 10.000m? Fläche Platz für interessierte Unternehmen und wird mit ca. 600m? Kongressfläche ein hochqualifiziertes und umfangreiches Konferenzprogramm vorstellen. Die Fachmesse und Konferenz wird hybrid umgesetzt.?

Statements

?Für unsere Aussteller schaffen wir mit der ?pro.vention Stuttgart? zusätzliche gewinnversprechende Präsentationsmöglichkeiten.?

Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt GmbH

?Ich bin vom Konzept der Pro.vention absolut überzeugt; sie schließt eine Lücke im Angebot der Messewirtschaft und bildet einen wichtigen Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie.?

Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart für den Ausstellungsbereich Wirtschaft & Bildung sowie Gastveranstaltungen

pro.vention auf einem Blick

pro.vention ? Schutz vor Corona ? Ausstellung mit begleitender Konferenz

Die Schwerpunkt-Themen der Fachmesse und Konferenz:

Infektionsschutz und Desinfektion

Luftfilteranlagen/ Luftreinigung

Corona Tests und Testsysteme

Dienstleister

Aus und Weiterbildung

Software

Technik und Software zur Durchführung von digitalen Meetings und Veranstaltungen

Sonstiges

Zielgruppen:

Firmeninhaber, Geschäftsführer, Vorstände?

Bürgermeister, Behördenleiter, Amtsleiter?

Technische Leiter?

Architekten/Planer?

Infektionsschutzbeauftragte

Öffentliche Einrichtungen (Ministerien/Rathäuser/Ämter/Behörden/IHK/..)?

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen/Handwerksbetriebe?

Schulen/Kitas/Berufsschulen?

Universitäten/Hochschulen/Aus- und Weiterbildungseinrichtungen?

Gaststätten/Hotels/Gemeinschaftsverpflegung/Mensen?

Internate/Gemeinschaftsunterkünfte ? Einzelhandelseinrichtungen/Einkaufszentren?

Banken und Sparkassen?

Theater/Opernhäuser?

Kinos/Freizeitparks?

Diskotheken/Clubs

Krankenhäuser/Pflege- und Altenheime/Kur- und Rehaeinrichtungen?

Arztpraxen und Apotheken?

Kanzleien?

Gerichte/JVA/Polizeireviere/Bundeswehr/Zoll/Feuerwehr?

ÖPNV/Deutsche Bahn/Bahnhöfe?

Veranstaltungshäuser/Messen/Sportstätten?

Veranstalter/Dienstleister der Veranstaltungsbranche?

allgemein: Eigentümer, Betreiber und Nutzer von Immobilien aller Art (erforderliche Umbauten u.a. der Ein- und Ausgangsbereiche, der Lüftungsanlagen in sämtlichen öffentlichen und privaten Gebäuden, Büroimmobilien)

Veranstaltungsort und Termin

Messe Stuttgart, 21. -22.09.2021

Webseite: www.provention-stuttgart.de?

Messe Stuttgart

Die Messe Stuttgart gehört mit fast 180 Millionen Euro Umsatz und 34 Millionen Euro Ergebnis in den starken geraden Geschäftsjahren zu den führenden deutschen Messegesellschaften. Jährlich präsentieren sich mehr als 23.500 Aussteller auf einer Hallenfläche von 120.000 Quadratmeter, auf 40.000 Quadratmeter Freifläche und in rund 33 flexibel nutzbaren Räumen im angeschlossenen ICS den bis zu 1,36 Millionen Besuchern. Die Messe Stuttgart ist mit drei Tochtergesellschaften, 16 Auslandsvertretungen und zahlreichen Vertriebspartnern in 56 Ländern für ihre Kunden präsent.

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070 m? überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m? Freigelände in der Messe Erfurt statt.