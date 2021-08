Europäische Organisationen gewinnen hohe Auszeichnungen bei den 18. jährlichen International Business Awards®

Leistungsstarke Unternehmen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei den 18. jährlichen International Business Awards®, dem weltweit einzigen internationalen, allumfassenden Wirtschaftspreisprogramm, mit dem Stevie® Award in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Alle Organisationen weltweit sind berechtigt, an den IBAs teilzunehmen und können Beiträge in einer Vielzahl von Kategorien für Leistungen in den Bereichen Management, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice, Personalwesen, neue Produkte und Dienstleistungen, Technologie, Websites, Anwendungen, Veranstaltungen und mehr einreichen.

Die Gewinnenden wurden aus mehr als 3.700 Nominierungen ausgewählt, die von Organisationen aus 65 Ländern eingereicht wurden.

Eine vollständige Liste aller 2021 Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner der Stevie Awards nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA . Mehr als 260 Führungskräfte aus aller Welt waren in 11 Jurys vertreten, um die Stevie-Gewinner zu ermitteln.

Es gibt viele Organisationen aus Europa, die die Juroren im diesjährigen Wettbewerb beeindruckt haben. Einige von ihnen sind:

MASTER FOR YOU AGENCY (Spanien) gewann einen goldenen, einen silbernen und drei bronzene Stevies für die Kommunikations- oder PR-Kampagne des Jahres, die Marketing-Kampagne des Jahres und die Branded Content-Kampagne des Jahres.

Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma SA (Polen) gewann drei goldene Stevie Awards für das Markenerlebnis des Jahres – Business-to-Business, die Kommunikations- oder PR-Kampagne des Jahres – Issues Management und den Marken-Nutzen des Jahres.

d:istinkt (Bulgarien) gewann einen Gold Stevie Award für Boyan Ivanovich als Führungskraft des Jahres und einen Bronze Stevie Award für die Public Relations Agentur des Jahres in Europa.

Siemens Healthineers (Deutschland) wurde mit drei Gold Awards für Brand & Experiences und Corporate & Community – Customer Engagement Event ausgezeichnet.

Philip Morris International (Schweiz) erhielt einen goldenen und zwei silberne Stevies für IT Executive of the Year, Achievement in Science or Technology und Lifetime Achievement Award – Consumer Products Industry

Die Stevie Awards haben auch die sechs Grand-Stevie-Gewinner („best in show“) bekannt gegeben. Die Nominierten der IBAs 2021 konnten sich nicht direkt für die Grand Stevie Awards bewerben. Die Grand-Gewinner sind Google, Telkom Indonesia, LLYC (mit zwei bahnbrechenden Grand-Preisen), Business Awards Consulting und Ayala Land, Inc.

Die Preise werden im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung am 8. Dezember 2021 überreicht.

Über die Stevie® Awards

Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employer die Stevie Awards for Sales & Customer Service und die Middle East & North Africa Stevie Awards. Die Stevie Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com.