Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2022

Der Europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit 2022 (ETPN 2022) soll Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche im nachhaltigen Handeln bestärken und deren Strategien in diesem Bereich unterstützen. Die Ausgezeichneten stellen unter Beweis, dass verantwortliches und nachhaltiges Handeln dazu beiträgt, soziale und ökologische Probleme zu lösen und sich dadurch auch Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen erhöhen. Am Wettbewerb kann jedes Unternehmen ? unabhängig von Größe oder Umsatz ? aus dem In- und Ausland teilnehmen, das innerhalb der Nutzfahrzeugbranche Produkte und/oder Dienstleistungen anbietet und realisiert. Die Bewerbungen können sich auf einzelne Produkte, Dienstleistungen, Projekte, Studien und Initiativen beziehen, die für Nachhaltigkeit stehen. Die Unternehmen können sich in den folgenden 16 Kategorien bewerben:

Assistenzsysteme

(z.B.: Brems-, Spurhalte-, Rückführ-, Abbiegeassistenten)

Anhänger und Aufbauten

(z.B.: aerodynamisch optimierte Aufbauten, neue Materialien)

Concept-Trucks

(Studien, Prototypen, Ideenträger)

Elektrifizierte Lkw

(7,5 t bis 40 t GG, Umbauten, Umrüstungen)

E-Lkw ab Werk

(E-oder Hybrid-Truck-Werkslösungen kaufbar oder in Kundenversuch, 7,5 bis 40 t GG )

Gas-Lkw

(CNG und LNG-Antrieb, auch H2-Direktverbrennung)

Komponenten und Aggregate

(z.B.: Getriebe, Achsen, Achskonzepte, Pumpen, Servos, Hydraulik)

Mobilitäts-Konzepte und -Initiativen

(z.B.: neue Wege des Transports, Umschlag, Logistik)

Kühlung und Heizung

(z.B.: Wärmepumpen, Rückgewinnung, CO2-Kühlung, Klimageräte, Kühlmedien)

Lkw

(Standard-Lkw, Antrieb mit Dieselmotor)

Reifen und Reifen-Peripherie

(Innovationen rund um den Reifen)

Sattelauflieger

(Innovative Trailer)

Teile und Zubehör

(z.B.: An- oder Einbauteile, Ladungssicherung, Aerodynamik)

Telematik

(z.B.: Innovative Flottenüberwachung, Datentransfer, Service on Demand, Uptime-Programme)

Transporter und Lieferwagen

(elektrische und konventionelle Antriebe, bis max. 7,5 t GG)

Vermietung, Leasing, Finanzierung,

Serviceverträge

(innovative Konzepte, z.B. Batterie-Leasing, Ladestationen)

Die eingereichten Bewerbungen werden von einer unabhängigen Fachjury nach einem Punktesystem bewertet. Der Fachjury gehören namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien mit profunden Kenntnissen der Nutzfahrzeugbranche an. Es wird pro Kategorie jeweils ein Sieger ermittelt.

Neben dem Hauptwettbewerb werden zudem Sonderpreise für Transportunternehmen und Speditionen sowie für Kurier-, Express- und Paketdienste vergeben. Der Sonderpreis würdigt

Unternehmen für ihr besonderes Engagement in den Bereichen Umweltschutz und soziale Verantwortung. Redakteure der Fachpublikationen Transport, LOGISTRA und LOGISTIK HEUTE wählen nach einem internen Vorschlagsverfahren geeignete Unternehmer aus. Die Sieger des ETPN 2022 und die mit den Sonderpreisen ausgezeichneten Unternehmen werden im Rahmen einer Prämierungsveranstaltung am 18. November 2021 in München geehrt.

Weitere Informationen unter http://www.transportpreis.eu

