“European Cyber Security Month”: IHK-Organisation bietet kostenlose zum Thema Daten- und Informationssicherheit

Die IHK-Organisation beteiligt sich auch dieses Jahr am alljährlich stattfindenden Europäischen Cyber-Sicherheitsmonat. Angeboten werden im Oktober Webinare zu Themen, die mit der aktuellen Corona-Pandemie für viele Unternehmen relevant geworden sind, wie etwa Home-Office-Regelungen oder Webmeetings.

Start ist am 2. Oktober 2020 mit dem Thema ?New Work und sichere Arbeitsplätze?. Es folgen am 9. Oktober ?DSGVO-konformes Homeoffice? und am 23. Oktober ?Sichere Videoplattformen?. Am 30. Oktober werden dann die Angebote der im Aufbau befindlichen ?Transferstelle IT-Sicherheit für den Mittelstand? vorgestellt.

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des DIHK unter www.dihk.de/gemeinsamdigital. Dort finden sich auch Hinweise zu weiteren Veranstaltungen, die anlässlich des ECSM zum Thema Daten- und Informationssicherheit angeboten werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.