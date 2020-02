EuroShop 2020: KAEMI digitalisiert sicher Retail-Filialen

Der Managed Services Provider KAEMI stellt auf der EuroShop 2020 seine innovativen Lösungen vor, mit denen Retail-Unternehmen ihre Filialen schnell, problemlos und hochsicher miteinander vernetzten können. KAEMI lädt Interessenten auf seinen Stand auf der EuroShop 2020 in der Halle 3, Stand E94-1 vom 16. bis 20. Februar 2020, Messe Düsseldorf ein.

Die EuroShop ist die weltgrößte Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels. Retail-Experten finden hier neue und innovative Lösungen, um die Einkaufserfahrung für die Kunden noch angenehmer zu gestalten. 2020 findet die EuroShop vom 16. bis 20. Februar 2020 in der Messe Düsseldorf statt. KAEMI präsentiert seine Filialanbindungslösungen mit Unified Communication und Collaboration, Umbrella Security und Software-Defined Wide Area Networks (WAN) in der Start-Up-Area in der Halle 3, Stand E94-1.

Der Handel im Allgemeinen steht vor großen Herausforderungen: Nur mit innovativen Verkaufskonzepten auf einer soliden technologischen Basis wird es gelingen, die Erwartungshaltung der anspruchsvollen Kunden zu befriedigen und im harten Wettbewerb zu bestehen. Nötig ist eine hochsichere, schnelle und zuverlässige Infrastruktur, mit der Filialen angebunden und zentral gesteuert werden können.

KAEMI mit smartem Gesamtpaket zur Filialanbindung

KAEMI präsentiert Interessenten seine Filialanbindungslösungen. Dieses Gesamtpaket enthält alle relevanten IT-Leistungen von der Sicherheit, Installation, Wartung und Pflege laufender IT-Systeme bis hin zu Netzwerkinstallationen, Erweiterungen oder VoIP-Telefonie. Im Einzelnen geht es dabei um drei Komponenten, nämlich Unified Communication und Collaboration (UCC), Umbrella Security und Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN).

Unified Communication and Collaboration (UCC)

Unified Communication and Collaboration (UCC) von KAEMI vernetzt die Kommunikation. Damit fördert KAEMI das synchrone Arbeiten an verteilten Standorten und von unterwegs aus. Meeting-Kosten werden reduziert und Ihre mobilen Mitarbeiter sind in die relevanten Prozesse stärker integriert.

Etablierte Anwendungen wie Office 365, GSuite, Salesforce und weitere CRM-Systeme binde KAEMI für Sie an. Die benötigten Schnittstellen bringt die schnell implementierbare und skalierbare Lösung von Haus aus mit.

Umbrella Security

Die Sicherheitslösung bietet allen Anwendern ein hochsicheres Schutzschild, das sich überall dort schnell aufspannen lässt, wo Ihre Mitarbeiter gerade online sind. Denn die Bedrohungen durch Phishing, Ransomware und Malware lauern gerade dort, wo Ihre Firewall nicht schützen kann: außerhalb Ihres physischen Firmennetzwerks am anderen Ende der Verbindung.

Umbrella Security kann diese Bedrohungen aufdecken, bevor eine Verbindung aufgebaut wird ? einfach, weil viele Angreifer im Internet Fingerabdrücke hinterlassen, die eine selbstlernende Software analysieren und darauf reagieren kann. Hochredundant ausgelegt übersteht dieser Schutzschirm auch größere Denial-of-Service-Attacken.

Software-defined WAN (SD-WAN)

Die SD-WAN-Technologie erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Netzwerkverbindungen. Passend zum jeweiligen Workload erhält Ihr Firmennetzwerk immer genau so viele Ressourcen, wie für den reibungslosen Betrieb notwendig sind. Die KAEMI SD-WAN-Angebote sind intelligent, ressourcensparend, sicher und skalierbar. Installation und Migration sind einfach. Die Lösung ist performant und redundant mit zahlreichen integrierten Features.

KAEMI präsentiert: Vortrag auf der Start-Up-Stage

KAEMI wird am 18. Februar 2020 von 14:40 ? 14:50 auf der Start-Up-Stage einen informativen und leicht verständlichen Vortrag zum Thema ?Cash register first ? Manage your retail operations with smart prioritizing IT? halten. In Multicloud-Umgebung müssen alle Geräte und Anwendungen rund um die Uhr verfügbar sein. KAEMI erläutert, wie SD-WAN Retail-Systeme sicher und hochverfügbar machen, am Beispiel eines renommierten Schuhhauses. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne einen persönlichen Termin auf der Messe vereinbaren. Schreiben Sie uns einfach im angegebenen Kontaktformular, um sich einen gratis Ticket-Code zu sichern: https://kaemi.website/EuroShop/.

IT war gestern. KAEMI sichert die Digital-Infrastruktur für Ihre Geschäftsprozesse proaktiv ab. Wir sind ein Managed Service Provider und stellen Ihnen genau die Managed IT Services bereit, die Ihr Unternehmen jetzt braucht. Operational Technologies und Cloud Services binden wir sicher und transparent für Sie an. Wir betreiben alles und skalieren die Lösung, wenn Ihr Business wächst. Das nennen wir: Infrastructure as a Service.