EuroShop 2020- PosBill ist DATEV Schnittstellenpartner

Die EuroShop 2020 ist die weltgrößte Fachmesse für den Handelsbedarf. Internationale Aussteller präsentieren ihre Produkte und Lösungen. Zudem können neue Geschäftskontakte geknüpft werden.

Das Unternehmen PosBill ist Schnittstellenpartner von DATEV und an deren Stand vertreten. Auf der 20. EuroShop, stellen die Unternehmen gemeinsam ihre erstklassige Lösung für den Handel vor.

EuroShop – Das Event der Händler

Sämtliche Händler gewinnen auf der EuroShop interessante Informationen und Eindrücke zu den neuesten Trends und aktuellen Themen des Handels. Mit dem Event sind sie stets auf dem neuesten Stand im Handelsektor.

Die Messe findet dieses Jahr vom 16. Februar (Sonntag) bis zum 20. Februar (Donnerstag) in Düsseldorf statt. Um die 2300 Aussteller, aus mehr als 60 Ländern, präsentieren ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Segmenten: Store Design, Ladenbau, Verkaufsförderung, POS-Marketing, Ladeneinrichtung, Informationstechnik und Sicherheitstechnik.

PosBill-Kassensoftware bei DATEV

Die Firma PosBill ist mit ihrer Kassensoftware, als Schnittstellenpartner von DATEV, an deren Stand vertreten. Dort präsentieren sie zusammen die einfache Verknüpfung des ,,DATEV-Kassenarchivs”/ ,,DATEV-XML-Exports” mit der PosBill-Kassensoftware. Durch die Schnittstelle ist ein Export der steuerrelevanten Daten möglich. Infolgedessen können tägliche Kassendaten, direkt aus der Kassensoftware heraus, in einem ,,online Kassenarchiv” abgespeichert werden. Zudem besteht die Option, die Daten per E-Mail an den zuständigen Steuerberater zu übersenden. Mit weiteren einzigartigen Funktionen der Software, möchte das Unternehmen PosBill vor Ort überzeugen.

Für mehr Informationen

Wer nicht an der EuroShop teilnehmen kann und noch mehr über die Kassensoftware erfahren möchte, der kann ganz unverbindlich eine kostenfreie Demoversion von der PosBill-Website herunterladen und testen. Die Kunden von PosBill sind von der Vielfalt und der einfachen Bedienung der Kasse begeistert.

Sie möchten keine endlosen Produktbeschreibungen, sondern PosBill® Kassensysteme einfach ? unverbindlich & kostenlos ? auf Herz und Nieren testen? Ein Klick auf Download unter http://www.posbill.com genügt? nicht ganz ? Sie müssen anschließend noch selbst entscheiden, ob Ihnen das was Sie getestet haben auch gefällt.

Die PosBill GmbH mit Sitz in Kehlbach wurde vor 20 Jahren gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen in den Bereichen Kassensoftware und Kassensysteme für Gastronomie und Einzelhandel sowie Hotelsoftware. Die Geschäftsleitung liegt bei Herrn Udo Finkbeiner.

Unternehmensgeschichte

Angefangen hat das Unternehmen 1993 in Boppard mit dem Entwickeln von Hotelsoftware, 1995 kam dann die Kassensoftware hinzu. Bereits 1999 wurden die ersten mobilen Kassen ausgeliefert. Bahnbrechend war die 2005 entwickelte ResiGo Hotelsoftware, die in acht Sprachen verfügbar ist. 2007 dann war das Jahr der PosBill Kassensoftware. Sowohl ResiGo als auch PosBill wurden entwickelt unter dem Aspekt, dass die Produkte ganz einfach zu installieren und selbsterklärend sein sollten. Ebenso stand die Multilinguilität im Vordergrund. ?Moderne Kassensysteme steigern den Umsatz, reduzieren die Personalkosten und liefern detaillierte Daten für ein effektives Controlling.? 2008 wurde PosBill für die Schweiz optimiert mit der dort üblichen Rappenrundung. Im gleichen Jahr wurden auch erstmals Kunden in zwanzig Ländern auf allen Kontinenten mit den Produkten erreicht. PosBill für den Handel kam 2009 zum Produktportfolio hinzu. Mit dem Umzug nach Kehlbach 2009 konnten wesentlich größere Büroräume und Lagerkapazitäten geschaffen werden. Das stetige Wachstum zeigte sich 2010, als mittlerweile Kunden in über 30 Ländern weltweit erreicht werden konnten, und mit dem 100. Kassenhändler als Wiederverkäufer in Deutschland eine magische Zahlengrenze überschritten wurde. In diesem Jahr kam es auch zum Launch des Reseller-Shops ( www.myposshop.com ). 2011 wurde das Niederländische als neue Sprache bei PosBill hinzugefügt, der Verkauf der Systeme dort findet über neue lokale Händler statt. Ebenfalls 2011 erfolgte der Einstieg in den Bereich Ticketing/Eventmanagement. Gleichzeitig wurde durch einen weiteren Umbau mehr Lagerkapazität geschaffen, um dem höheren Versandvolumen gerecht zu werden und alle Bundles selbst in ausreichender Stückzahl vorrätig halten zu können. 2012 wurden sowohl Französisch als auch Türkisch als weitere Sprachen bei PosBill aufgenommen.

Weblinks

http://www.resigo.com

http://www.posbill.com

Udo Finkbeiner, Geschäftsführer

PosBill GmbH

Brunnengasse 4

56355 Kehlbach

Email: sales@resigo.com

Tel. + 49 6776 959 1000