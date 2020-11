evbnummer1.de führt direkt zur passenden und günstigen Kfz-Versicherung

Mit www.evbnummer1.de (https://www.evbnummer1.de) ist Wendelin Gerein genau das gelungen, was Autofahrer brauchen: Wer sein neues Auto selbst versichert und selbst zulässt, wünscht sich eine bequeme, zeitsparende und sichere Abwicklung.

Kfz-Versicherungstarif auswählen

Zuallererst vergewissert sich ein Besucher, ob seine bisherige Versicherungsgesellschaft auch für das neue Auto die günstigsten Tarife anbietet. Obwohl Kfz-Haftpflicht, Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung gedanklich zu trennen sind, ist der gemeinsame Versicherungsantrag bei einer einzigen Gesellschaft die finanziell günstigste Lösung.

Man sollte auch bei einem Gebrauchtwagen stets die Kosten für Vollkasko und Teilkasko abfragen. Oft ist der Mehrpreis für Vollkasko im Verhältnis zum Gebrauchswert des Fahrzeugs gering. Ein Totalverlust oder ein wirtschaftlicher Totalschaden selbst für ein Auto, das nur 2.400 Euro gekostet hat, ist schmerzlich. Noch schlimmer ist die Situation bei einem kreditfinanzierten Wagen. Das Erwähnte gilt ebenso für Motorkrafträder und für Oldtimer, die ebenfalls im Kfz-Versicherungsvergleich abgefragt werden können. Wenig bekannt ist auch der Umstand, dass Zweit- oder Drittwagen bei der gleichen Gesellschaft günstiger zu versichern sind. Allein eine geringe Jahreskilometerleistung drückt den Preis für alle drei Autoversicherungen erheblich. Manch ein Autofahrer fühlt sich auch mit einer Rechtsschutzversicherung wohler.

Bei der Auswahl eines Autokredits den Bleistift spitzen

Welchen Unterschied macht es, ob man sein neues Auto in bar bezahlt oder 24 Monatsraten zahlt, abgestimmt auf die nächste Hauptuntersuchung? Ein Blick in die Zulassungsbescheinigung Teil II hilft. Dort steht wörtlich: “Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.” Also stört es niemanden, wenn während der Kreditlaufzeit die Zulassungsbescheinigung Teil II in der Schublade des Geldgebers liegt. Die Monatsrate für einen Kredit von 2.400 Euro über eine Laufzeit von 24 Monaten gibt es bereits für 100,71 Euro.

Da die Provisionen, die für vermittelte Kredite gezahlt werden, auch dann einkalkuliert sind, wenn kein Vermittler existiert, lohnt der Autokreditvergleich von www.evbnummer1.de auf jeden Fall. Warum sollte ein Autofahrer bei seiner Hausbank mehr bezahlen? Diese Gewohnheit ist ziemlich sinnfrei. Auch wenn fast alle Banken an der Gebührenschraube drehen, weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht, buhlen sie immer noch um Autokredite. Bei Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers erzielen sie nämlich einen Reingewinn durch den Autoverkauf. Der notleidende Kredit ist kein Verlust, denn das Geld wurde aus dem Nichts geschöpft. Er wird einfach abgeschrieben.

Die Konkurrenz der Online-Banken ist groß und der Konkurrenzkampf wird mit harten Bandagen ausgefochten, was einem Kreditnehmer zugutekommt. Auch dieser Vergleich ist für den interessierten Autofahrer kostenfrei und hilft, die günstigste Finanzierung zu finden. Natürlich gilt die Weisheit, dass man kein Geld sparen kann, indem man es ausgibt. Doch es ist sinnvoll, weniger auszugeben. Noch nie war es günstiger, ein Kreditsklave zu werden.

Sinn und Nutzen einer Rechtsschutzversicherung

Gegnerische Haftpflichtversicherer erweisen sich stets als harte Knochen beim Herunterrechnen der finanziellen Lasten im Schadenfall. Ihr einziges Ziel ist nämlich der Unternehmensgewinn. Die Geschädigten sind ihnen herzlich gleichgültig. Hinzu kommen bequeme Richter, die gerne das theatralische Feuerwerk der Anwälte aushalten, diesen aber meistens einen Vergleich auf die Augen drücken, was immer erhebliche Kosten für den bedeutet, der sich im Recht wähnt. Die bloße Teilnahme am Straßenverkehr impliziert bereits eine Eigenschuld von 25 Prozent, auch wenn das eigene Verhalten hundertprozentig korrekt war. Irgendeine Kleinigkeit von 25 Prozent lässt sich immer finden: Fertig ist der Vergleich!

Die Gewinner sind alleine die Rechtsanwälte, die deshalb scharf auf Mandate sind, und die Gerichte. Anwälte behaupten grundsätzlich das Blaue vom Himmel, auch wenn sie wissen, das ein Rechtsstreit mit einem Vergleich endet. Ohne eine Rechtsschutzversicherung muss man abwägen, ob man sich überhaupt auf dieses Justiztheater einlässt, weil das Eintrittsgeld für die Vorstellungen einfach zu hoch ist. Auf diesem kulturellen Hintergrund sind etliche Autofahrer bereit, auch für eine Rechtsschutzversicherung einen Preisvergleich vorzunehmen, um den finanziellen Unwägbarkeiten der Justiz so preisgünstig wie möglich zu begegnen.

Jahr für Jahr im November die Versicherungspreise kontrollieren

Die Internetadresse von Wendelin Gerein ist eine gute Anlaufstelle, um eine eVB Nummer (https://www.evbnummer1.de) zu erhalten und zu prüfen, ob sich der Wechsel des Versicherers finanziell lohnt. Spätestens bis zum 30. November muss die Kündigung rechtswirksam sein, damit ab dem 1. Januar des Folgejahres die neuen Autoversicherungen beginnen können.

Bildquelle

Bildschirmkopie aus der Startseite von www.evbnummer1.de