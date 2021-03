EVBox beschleunigt in Richtung digitale Transformation mit 3D BIM CAD Produktkatalog powered by CADENAS

Seit 2010 unterstützt die EVBox Group mit Sitz in Amsterdam Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Infrastruktur mit flexiblen und skalierbaren Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Durch die weltweit mehr als 200.000 Ladestationen an mehr als 70 Standorten zählt EVBox zu einem der wichtigsten Wegbereiter im Bereich Elektromobilität. Das Unternehmen setzt dabei auf benutzerfreundliche Lösungen sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte mit intelligenten Features, wie dem Smart Charging. Diese Funktionen ermöglichen die Optimierung der Ladeinfrastruktur, indem sie die verfügbare Leistung flexibel und dadurch effizient über den Ladezeitraum verteilen. Dadurch können u.a. unnötige Kosten wie Zusatzgebühren durch Kapazitätsspitzen vermieden werden.

Mit dem Launch ihres 3D BIM CAD Produktkatalogs powered by CADENAS für die Ladestationen?EVBox?BusinessLine?und?EVBox Elvi?geht EVBox nun einen weiteren wichtigen Schritt Richtung digitale Transformation. Vor allem Architekten und Gebäudeplaner profitieren von den neuen 3D BIM CAD Modellen. Mit wenigen Klicks lassen sich die Ladestationen in bestehende 3D Projektentwürfe integrieren. So können Fehler bereits in der Planungsphase vermieden werden, was eine enorme Zeiteinsparung bedeutet: ?Ähnlich wie Glasfaserkabel werden Ladestationen beim Bau oder Renovieren von Gebäuden unverzichtbar. Mit der Einführung eines frei zugänglichen digitalen Produktkatalogs der EVBox Ladestationen wollen wir die Arbeit von Architekten und Bauingenieuren in Bezug auf die branchenspezifischen Vorschriften vereinfachen?, so Corinne Frasson, Direktorin EVBox France.

Optimierter Planungsprozess für Gebäudeparkplätze dank 3D BIM CAD Modellen

Für Hersteller wie EVBox wird es immer wichtiger, ihre Produktdaten auch mit digitalen Building Information Modeling (BIM) Daten anzureichern. Für viele öffentlich finanzierte Bauprojekte werden BIM Daten bereits vorgeschrieben, so zum Beispiel in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Finnland und Norwegen. Dadurch, dass Bauingenieure und Architekten ihre Gebäude zunehmend in 3D vormodellieren, können die 3D BIM CAD Modelle der EVBox Ladestationen nach Konfiguration und Download ganz einfach in die Entwürfe von Gebäudeparkplätzen integriert werden.

Der digitale Produktkatalog von CADENAS ermöglicht eine einfache Konfiguration der EVBox Ladestationen, beispielsweise je nach gewünschter Anzahl und Leistung der Ladepunkte. Anschließend können die Produktdaten in über 150 nativen und neutralen CAD und BIM Formaten heruntergeladen werden, wie beispielsweise Autodesk Revit, Nemetschek ALLPLAN, ArchiCAD, Autodesk Inventor, NX, Solid Edge, PTC Creo Parametric, AutoCAD, CATIA oder SOLIDWORKS. Darüber hinaus werden die Produktinformationen in zwei verschiedenen für die jeweiligen Bauphasen relevanten Level of Development (LOD) bereitgestellt.

Digitale Zwillinge unterstützen Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektroautos

Der Auf- und Ausbau einer anwenderfreundlichen und flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist für eine Zukunft mit nachhaltiger Mobilität essenziell. Philippe Gateau, General Manager CADENAS France, freut sich, diesen Prozess durch die Bereitstellung von 3D BIM CAD Modellen der Ladestationen zu unterstützen: ?CADENAS ist stolz auf die Kooperation mit EVBox, einem wichtigen Akteur im Bereich der Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Als Pionier in seiner Branche ist EVBox auch ein Vorreiter bei der Bereitstellung von digitalen Zwillingen für seine Produkte. Es ist eine strategische Entscheidung: Es gibt einen echten Bedarf am Markt und das digitale Angebot war bisher zu wenig vorhanden.?

Die 3D BIM CAD Modelle der EVBox BusinessLine und EVBox Elvi stehen zur Verfügung unter:?https://evbox-embedded.partcommunity.com