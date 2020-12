EventMobi jetzt im Zoom App Marketplace verfügbar: Neue Integration ermöglicht interaktive Online-Events

Als einer der ersten Anbieter von virtuellen Eventplattformen ist EventMobi jetzt im Zoom App Marketplace verfügbar. Die neue Integration mit der weltweit führenden Videokonferenz-Software ermöglicht es Veranstaltern, interaktive Zoom-Meetings in das virtuelle Eventportal von EventMobi einzubauen. Teilnehmer können diesen Meetings nun einfach und sicher mit einem einzigen Klick beitreten.

EventMobi und Zoom: Stark durch Sicherheit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Branding

Durch die Kombination von EventMobi und Zoom können Veranstalter von virtuellen Events die wichtigsten Funktionen und Vorteile von zwei marktführenden Technologieanbietern nutzen. Mit EventMobis virtueller Eventplattform können Organisatoren individuell gebrandete Online-Eventerlebnisse mit umfassenden Interaktions- und Networking-Funktionen umsetzen.

Zoom hat sich aufgrund seiner erstklassigen Stabilität, Sicherheit, Videoqualität und Benutzerfreundlichkeit als zuverlässigster und beliebtester Anbieter von Webinaren und Videokonferenzen erwiesen.

Das verleiht dem Paket aus EventMobi und Zoom einen starken Vorteil gegenüber virtuellen Eventplattformen, die eine einfache eingebaute Streaming-Funktion bieten: Die Infrastruktur, Funktionen und Zuverlässigkeit von Zoom sind unerreicht. Darüber hinaus bedeutet die hohe Bekanntheit der Zoom-Plattform, dass weniger Zeit für Onboarding benötigt wird: Derzeit entscheiden sich Eventplaner bei 65% aller virtuellen Programmpunkte auf der EventMobi-Plattform für die Durchführung mit Zoom.

Ein zusätzlicher Vorteil der EventMobi-Plattform: Kunden, die EventMobis GoLive!-Produktionsservice buchen, können eine Zoom-Lizenz als Teil Ihres Pakets ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Ein sicherer, reibungsloser Ablauf für Veranstalter und Teilnehmer

Die neue Integration verbessert die Benutzererfahrung sowohl für den Veranstalter als auch für die Teilnehmer. Insbesondere Organisatoren von komplexen virtuellen Konferenzen mit vielen interaktiven Programmpunkten profitieren davon. Sie können ihre Zoom-Meetings und -Webinare schnell und einfach in das virtuelle Eventportal von EventMobi einfügen. Nachdem der Veranstalter seine Meetings in Zoom erstellt hat, muss nur noch ein entsprechender Programmpunkt in der EventMobi-Plattform eingerichtet und über ein einfaches Dropdown-Menü mit dem dazugehörigen Zoom-Meeting verknüpft werden. Dadurch entfällt das Kopieren und Einfügen von Links, was Zeit spart und das Fehlerpotenzial verringert.

Die Namen und E-Mail-Adressen der Teilnehmer werden automatisch von EventMobis virtuellem Eventportal an das entsprechende Zoom-Meeting weitergeleitet. Das heißt, dass die Teilnehmer mit nur einem Klick den Programmpunkten beitreten können ? es sind keine zusätzlichen Codes oder Passwörter erforderlich. Veranstalter müssen dadurch nicht jeden Teilnehmer manuell genehmigen, da EventMobi registrierte Teilnehmer automatisch in das Zoom-Meeting einlässt. Dieses Verfahren fügt eine weitere Sicherheitsebene hinzu, weil die personalisierte URL nur von dem betreffenden Teilnehmer verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden kann. Darüber hinaus wird so sichergestellt, dass alle Teilnehmernamen im Zoom-Meeting korrekt angezeigt werden. Planer und Moderatoren können auf diese Weise alle Teilnehmer leicht identifizieren. Bei der Einrichtung von Breakout-Sessions im Vorfeld der Veranstaltung können sich die Planer darauf verlassen, dass sich in jedem Raum die richtigen Teilnehmer befinden. Durch konsistente Teilnehmer-IDs über die EventMobi- und Zoom-Plattform hinweg können benutzerspezifische Statistiken, Interaktionen und Teilnahme an Programmpunkten leicht in einem Bericht zusammengefasst werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie EventMobis Eintrag im Zoom App Marketplace oder eventmobi.de.

EventMobi macht es Veranstaltern leicht, mitreißende Eventerlebnisse zu planen und umzusetzen – ob online, hybrid oder vor Ort. Von der Registrierungs-Website und unserer preisgekrönten Event-App bis hin zum neuen virtuellen Eventportal und unserer umfassenden Online-Konferenzproduktion – seit 2009 vertrauen Planer weltweit bei schon über 20.000 Veranstaltungen auf die Eventmanagement-Plattform von EventMobi. Weitere Informationen erhalten Sie unter eventmobi.de.