Events streamen mit KeyStream? die neue Live Streaming Software

Sportveranstaltungen, Konzerte oder Messen online erlebbar machen. Damit in aktuellen Zeiten Sport- und Kulturevents verfolgt werden können, bietet Live Streaming die Lösung. Die Keyweb AG erweitert ihr Sortiment um die Live Streaming Software KeyStream für Online-Events hosted in Germany.

Mit der?Live?Streaming?Software KeyStream möchte Keyweb Vereinen und Unternehmen das richtige Maß an?Sicherheit?und Flexibilität bieten. Hierbei legt Keyweb Wert auf sicheres Hosting der?Streaming?Software in?Verbindung?mit persönlichem Support.

Die?Live?Streaming?Software KeyStream wird auf einem Keymachine Server in einem TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gehosted. Das heißt: Alle Video-Daten werden DSGVO-konform behandelt und gespeichert. Dank der guten Infrastrukturen lassen sich Events über die?Streaming?Server in hoher?Auflösung?und ohne?Unterbrechungen?ausstrahlen. Egal ob?live?oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer Faktor für zuverlässiges?Live?Streaming?ist der schnelle Support direkt vor Ort. Denn: Während des gesamten?Live?Streams kann jederzeit technische?Unterstützung?in Anspruch genommen werden.

Ganz gleich, ob es um die?Einrichtung?DSGVO-konformer?Streaming-Technik geht oder eine Komplett-Betreuung?benötigt wird. Die Zusammenarbeit mit der Keymedia Audio- und Videoproduktion ermöglicht Keyweb auf Anfrage?Live?Streaming?Events komplett zu betreuen. Von der Videoproduktion mit professioneller Kameratechnik bis hin zur Ausgabe des Videomaterials über KeyStream. Je nach Art des Events, stellt die Keyweb AG individuelle?Live?Streaming?Angebote für bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bereit.

Während eines?Live?Streams werden Videodaten in Echtzeit an einen Server von Keymachine übermittelt und in ein geeignetes?Streaming-Format konvertiert. Die Keymachine?Streaming-Server empfangen die?Live-Stream-Daten und stellen diese über die Software KeyStream bereit. Der Stream wird für den Endnutzer über einen responsiven Videoplayer ausgegeben. So kann die Wiedergabe problemlos auf Desktop-PCs oder auf mobilen Geräten erfolgen. Die Abo-Verwaltungsfunktion ermöglicht es Online-Tickets für ein?Live-Event anzubieten und zuverwalten. Der?Live-Event-Zugang ist somit nur für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Ticket möglich. Anderenfalls wird der Zugang bei Bedarf mit einem Passwort zum Schutz vor unbefugten Zugriff gesichert. Mittels der White Label?Lösung?kann die KeyStream Software an das eigene Corporate Design angepasst werden.

Der von der Keyweb AG unterstützte Fußballverein FC Rot-Weiß Erfurt setzt für das?Live-Streaming?seiner Spiele auf die Software KeyStream. Auf RWE.tv können Rot-Weiß-Fans und auch Fans der gegnerischen?Mannschaften?die Spiele des Vereins von zu Hause aus miterleben.

Weitere Informationen zur?Live?Streaming?Software KeyStream finden Sie unter https://www.keyweb.de/de/cloud-computing/keystream.

Für Fragen oder eine individuelle?Beratung?steht Ihnen die Keyweb AG telefonisch unter 0361 658 53 55 oder per Mail sales@keyweb.de zur?Verfügung.

Die Keyweb AG gehört zu den festen Größen der Internet und Webhosting Provider. Insbesondere die unter dem Markennamen Keymachine? produzierten Server stehen seit Jahren für ein herausragendes Preis/Leistungsverhältnis. Das Unternehmen betreibt eigene Datacenter und bietet seine Dienstleistungen unter anderem auch in Italien,Frankreich,Polen,Türkei,Russland und der Ukraine an.