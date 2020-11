eVisibility Porzellan- und Keramikgeschirr: Amazon ist sichtbarster Anbieter

Esslingen am Neckar, 03. November 2020 ? Amazon verzeichnet laut der ?Studie eVisibility Porzellan- und Keramikgeschirr 2020? eine ausgezeichnete Sichtbarkeit im Internet innerhalb der Branche, gefolgt von Otto und Wayfair. Ebenfalls in den Top 10-eVisibility platzieren sich die beiden Fachhändler porzellanhandel24.de und cielporzellan.de. Sichtbarste Herstellermarke ist Rosenthal.

Universalhändler profilieren sich mit einem Anteil von 25 Prozent an der gesamten eVisibility. Anbieter für Haushalt und Einrichtung sind mit 24 Prozent als zweitstärkste Anbietergruppe vertreten. Fachhändler leisten lediglich einen Beitrag von acht Prozent zur Sichtbarkeit der Branche im Internet. Insgesamt erzielen 296 Anbieter im Markt für Porzellan- und Keramikgeschirr Internetsichtbarkeit. Im Vergleich zur eVisibility-Vorgängerstudie aus dem Jahr 2018 weisen unter anderem die Anbieter porzellanflair.de und dinkel-porzellan.de eine klar verbesserte Sichtbarkeit auf und platzieren sich im aktuellen Ranking unter den Top 30-Anbietern.

31 Prozent aller ermittelten Anbieter der Branche erzielen in Vergleichsportalen Sichtbarkeit. Die eVisibility in den Social Media liegt mit nur zehn Prozent deutlich darunter. Auf der Plattform Amazon erreicht der eVisibility-Anteil an deutschen Händlern 62 Prozent.

Über die Studie:

Die ?Studie eVisibility Porzellan- und Keramikgeschirr 2020? von research tools untersucht auf 90 Seiten die Präsenz der Top 100-Anbieter für Porzellan- und Keramikgeschirr in den fünf Onlinekategorien Suchtreffer, Suchanzeigen, Vergleichsportale, Social Media und Plattform Amazon. Damit zeigt die Studie die Sichtbarkeit der Anbieter im Internet auf und gibt einen umfassenden Wettbewerbsüberblick. Ein Ranking eVisibility listet diese Anbieter unter Berücksichtigung der Kategorie- und Gesamtpunktzahl. Insgesamt 296 Anbieter sind sortiert nach Rängen.