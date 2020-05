EVO Payments und cleverbridge führen Partnerschaft fort

Seit 2005 setzt cleverbridge auf EVO Payments als zuverlässigen Acquirer.

EVO Payments unterstützt die Experten für E-Commerce in allen Bereichen der bargeldlosen Zahlungsabwicklung. Jetzt haben beide in Köln ansässigen Unternehmen ihre Zusammenarbeit erneut verlängert.

?EVO hat sich bei der Abwicklung unserer globalen Transaktionen als sehr serviceorientiert und zuverlässig erwiesen. Ein wirklicher Gewinn ist jedoch die sehr enge Zusammenarbeit, die im Laufe der Jahre aufgebaut wurde,? so Robin Blume, Managing Director von der cleverbridge Financial Services GmbH.

EVO Payments, die Anfang diesen Jahres auf der Merchant Payments Ecosystem (MPE 2020) Konferenz in Berlin mit dem ?Best Acquirer of the Year Award? ausgezeichnet wurden, ruhen sich auf der Auszeichnung nicht aus.

Anna Bejaoui, General Manager von EVO Payments Germany erläutert: ?Die Verlängerung unserer 15 Jahre langen vertrauensvollen Partnerschaft mit cleverbridge freut uns riesig. Es ist für uns gleichzeitig ein sehr motivierendes Zeichen, dass wir das richtige Verständnis von Service haben. Hieran arbeiten wir jeden Tag wieder aufs Neue.?

EVO Payments, Inc.

EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien und -dienstleistungen. EVO Payments bietet eine Reihe von innovativen, zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen für Händler ? von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Organisationen weltweit. Als voll integrierter Anbieter für Kartenacquiring und Zahlungsabwicklungen in über 50 Märkten und 150 Währungen weltweit bietet EVO Payments wettbewerbsfähige Lösungen, die das Geschäftswachstum fördern, die Kundenbindung erhöhen und die Datensicherheit in den von ihr bedienten Märkten erhöhen.

cleverbridge AG

cleverbridge bietet E-Commerce- und Abonnement-Management-Lösungen für die Monetarisierung von digitalen Gütern, Online-Diensten und SaaS-Lösungen. Die cloudbasierte E-Commerce-Plattform vereinfacht wiederkehrende Abrechnungen, optimiert die Kundenerlebnisse und bietet umfassende globale Compliance- und Zahlungsmöglichkeiten. Mit cleverbridge können Kunden mehr Endkunden gewinnen, die Kundenbindung verbessern und den Umsatz auf internationalen Märkten steigern. www.cleverbridge.com

Die EVO Payments ist eine europäische Tochtergesellschaft der EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) und ein in Deutschland zugelassenes Zahlungsinstitut. Als Zahlungsinstitut und Principal Member von Visa und Mastercard ist EVO Payments der exklusive Anbieter von Kartenakzeptanzlösungen für Global Transaction Banking (GTB) für die Deutsche Bank in Europa und die Postbank, und wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet. www.evopayments.eu #evopayments