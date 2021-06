EVO Payments unterstützt das neue Plesk eCommerce Toolkit – eine Komplettlösung mit voll integriertem Online-Shop-System und speziellen Zahlungskonditionen

In Kooperation mit Plesk, dem internationalen Marktführer für Server- Management-Software bietet EVO Payments International ab Mitte Juni 2021 kleinen und mittelständischen Unternehmen ein maximal einfaches, kostengünstiges und effizientes ?Rundum-Sorglos-Software-Paket? für ihren ECommerce- Handel.

Warenbestände kontrollieren, Datenbanken aktualisieren, Programme verwalten und das Ganze noch mit einem zuverlässigen Virenschutz vor unerlaubten Zugriffen bewahren ? bislang war dies eine echte Herausforderung für jedes kleine und mittelständische Unternehmen, welches sein stationäres Geschäftsmodell auch online erfolgreich machen wollte.

Das international renommierte Software-Unternehmen Plesk, als cloud-basierte und traditionsreiche Webhosting-Software-Plattform, stellt das Plesk eCommerce Toolkit zur Verfügung, welches durch den Shopsystem-Anbieter Ecwid mit allen relevanten Funktionen für den Online-Handel ausgestattet wurde. EVO Payments bietet als Full-Service-Payment-Provider die komplette Range gängiger Bezahlsysteme an, die den Zahlungsverkehr sowohl für den Kunden, als auch für den Händler so einfach wie möglich machen ? egal, ob eine Transaktion online (im Online-Shop des Händlers in sozialen Netzwerken oder in einer mobilen App) oder offline, in einem Geschäft bzw. am POS, stattfindet.

?Unser gemeinsames Ziel war es, die einfachste, kostengünstigste und effizienteste Allin-One-Softwarelösung für Online-Händler zu entwickeln, welche die täglichen Geschäftsprozesse vereinfacht und optimiert, den Händlern hilft, ihre Umsätze zu steigern und auf diese Weise ihre Kunden auf bestmögliche Weise zu erreichen. In Partnerschaft mit Plesk befähigen wir E-Commerce-Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg bei der digitalen Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen, ohne ITStolpersteine und technische Hürden, und mit den richtigen Zahlungsoptionen, die in?ihre E-Commerce-Lösung eingebettet sind“, sagt Darren Wilson, President International bei EVO Payments.

Die Integration der Payment-Optionen steht kostenlos zur Verfügung und eine eigens von EVO entwickelte Schnittstelle mit Vorzugskonditionen für Kunden rundet das Paketangebot von Plesk ab, das mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

?Mit EVO haben wir einen starken und zuverlässigen Partner mit langjähriger Erfahrung und beeindruckender Expertise im Bereich Online-Payment gefunden. Damit können wir unseren Partnern und Kunden ein State-of-the-Art-Erlebnis und unschlagbare Preise bieten ? gerade in einem so schnellen und anspruchsvollen Feld wie dem ECommerce“, betont Nils Hüneke, Chief Strategy Officer (CSO) bei Plesk.

Nach dem Start in Großbritannien im Juni 2021 und dem anschließenden Roll-out in Deutschland ist die Ausweitung der Lösung auf andere europäische Länder wie Spanien und Polen sowie auf die USA geplant.

Für weitere Informationen über das Plesk eCommerce Toolkit (powered by ecwid) besuchen Sie die entsprechende Seite.

Über Plesk:

Plesk ist die führende WebOps-Hosting-Plattform zum Ausführen, Automatisieren und Weiterentwickeln von Applikationen, Websites und Hosting-Unternehmen. Als einzige OS-unabhängige Plattform läuft Plesk auf mehr als 384.000 Servern und automatisiert mehr als 11 Millionen Websites und mehr als 15 Millionen Mailboxen. Plesk ist in mehr als 32 Sprachen und 140 Ländern verfügbar. 50 % der Top-100-Service-Provider weltweit arbeiten heute mit Plesk. Plesk hat das Leben von SysAdmins und KMUs seit den frühen 2000er Jahren vereinfacht und bietet weiterhin einen Mehrwert über mehrere Cloud-Dienste. Die Plesk- Hosting-Plattform ermöglicht Applikationsentwicklern effektiv den Zugang zu einer einfachen und sichereren Web-Infrastruktur, die von Web-Profis und Hosting- Unternehmen verwaltet wird.

Über EVO Payments, Inc.:

EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien und -dienstleistungen. EVO Payments bietet eine Reihe von innovativen, zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen für Händler, die von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Organisationen in Nordamerika und Europa reichen. Als voll integrierter Anbieter für Kartenacquiring und Zahlungsabwicklungen in über 50 Märkten und 150 Währungen weltweit, bietet EVO Payments wettbewerbsfähige Lösungen, die das Geschäftswachstum fördern, die Kundenbindung erhöhen und die Datensicherheit in den von ihr bedienten Märkten erhöhen. https://evopayments.com

EVO Payments International ist Teil der EVO Gruppe und ein Full-Service Zahlungsspezialist für Deutschland und Europa. EVO wurde 1989 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Atlanta, U.S.A., und ist Principal Member von Visa und Mastercard. Die internationale Präsenz erstreckt sich über Nord- und Lateinamerika und Europa. Die in Köln ansässige EVO Payments International GmbH ist die europäische Tochter der EVO Unternehmensgruppe.

Das Angebot umfasst alle Leistungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im stationären Handel und im E-Commerce – von Acquiring (Kartenakzeptanz), über Netzbetrieb und POS-Terminals bis hin zu Payment Service Providing und Kartenakzeptanz am ATM (Geldausgabeautomat).

[url=https://www.evopayments.eu]https://www.evopayments.eu[/url]