Evonik setzt erfolgreich die Video Support Lösung von Adtance ein

Problemstellung im Bereich des Technical Service bei Evonik

Die Evonik Industries AG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Spezialchemie und ist in über 100 Ländern der Welt aktiv. So stellt es eine Herausforderung dar, das Wissen von Fachexperten an den Standorten weltweit verfügbar zu machen und einen schnellen Service zu gewährleisten. Die Experten mit dem benötigten, spezifischen Wissen sitzen oftmals nicht direkt an der Problemquelle und müssen für die Problemlösung zuerst eine Reise antreten. Währenddessen fallen Produktionsanlagen aus und die Arbeit wird eingestellt, bis der Fachexperte das Problem vor Ort behoben hat. Dies kostet Zeit und Geld.

Lösung durch den Einsatz des Video Supports bei Evonik

Durch den Video Support auf Basis der innovativen Adtance Smart Service Plattform können sich Fachleute aus der Ferne live zuschalten. Die Plattform ermöglicht die vereinfachte Kommunikation eines Fachexperten auch von weit entfernt mit einem Mitarbeiter im Feld, sodass der Experte Hilfestellung bei der Problemlösung geben kann. Diese Kommunikation kann durch den Einsatz von Datenbrillen, wie auch Tablets, Smartphones oder anderen Smart-Devices mit Zugang zum Internet erfolgen.

Vorteile der Adtance Smart Service Plattform für Evonik

?Mit der Smart Service Technologie von unserem Partner Adtance wird neben der schnelleren Problemlösung auch die Innovationskraft gesteigert, da diese die Einstiegstechnologie für weitere Innovationen wie beispielsweise Augmented Reality bietet.?? ? Dr. Christian Blaufelder, Customer Interface & Development, Technical Service

Unternehmensprofil:

Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 32.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen.

Adtance ist ein schnell wachsendes, globales Software- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf die Digitalisierung und Optimierung von After-Sales-Services spezialisiert hat.

Adtance bietet eine Vielzahl von Lösungen an, wie z.B. Adtance Support, eine führende Fernwartungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, weltweit einen optimierten Service mit Datenbrillen und mobilen Endgeräten anzubieten. Weitere Lösungen sind zum einen Adtance Workflow, die innovative Lösung zur Abbildung von Arbeitsprozessen und Checklisten mit Hilfe von Wearables, Smartphones und Tablets oder auch die Adtance Smart Service Platform, die es Managern ermöglicht, alle Werkzeuge für den After-Sales-Service, die Sie benötigen, auf einer einzigen Plattform zu finden und zu nutzen, von der Ressourcenplanung über das Maschinenmanagement bis hin zu Lösungen für die vorbeugende Instandhaltung. Darüber hinaus bietet Adtance auch individuelle Entwicklungen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette an.

Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen. Die Lösungen werden von kleinen lokalen Sondermaschinenherstellern, aber auch von internationalen Automobilherstellern eingesetzt, so dass die Lösungen optimiert und bedarfsgerecht installiert werde