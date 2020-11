Evy Solutions: KI-basierte Dokumentenverarbeitung beschleunigt Prozesse und spart Kosten in der Transport- und Logistikbranche

Geschwindigkeit ist in der Transport- und Logistikbranche einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Mit der KI-Software Evy Xpact der Kölner Evy Solutions GmbH können Unternehmen ihre Dokumentenverarbeitung automatisieren. Der Nutzen: schnellere Auftragsverarbeitung, höhere Kundenzufriedenheit und niedrigere Kosten. Evy Xpact wird bereits in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Speziell für die Transport- und Logistikbranche hat Evy Solutions jetzt eine neue Schnittstelle zur Speditionssoftware WinSped integriert. Aufträge und Lieferscheine werden automatisiert verarbeitet und die extrahierten Daten direkt an WinSped geleitet.

Evy Xpact fungiert als Hintergrundprozess: Beginnend mit der Klassifizierung des Dokuments wird festgestellt, um welche Dokumentart es sich handelt (Transportauftrag, Lieferschein, Bestellung, Zolldokument etc.). Anschließend werden alle relevanten Informationen ausgelesen, in ein XML-Format umgewandelt und an die Speditionssoftware WinSped übermittelt. Die Künstliche Intelligenz der Software liest auch Tabellen zuverlässig aus. Zudem wird auf Wunsch eine Validierung oder Anreicherung der extrahierten Daten durch einen Abgleich mit der Kundendatenbank vorgenommen.

Die Stärke von Evy Xpact ist die text- statt positionsbasierte Arbeitsweise. Das bedeutet: die Künstliche Intelligenz identifiziert Informationen nicht nur in zuvor definierten Textfeldern oder Positionen, sondern liest und analysiert das gesamte Dokument. Daher kann Evy Xpact auch Dokumente verarbeiten, die sich in Aufbau und Layout voneinander unterscheiden. Das spart Zeit und erfordert nur wenige Trainingsdaten zum Anlernen der KI für einen schnellen Einstieg in die Prozessautomatisierung innerhalb von vier bis sechs Wochen.

Aufgrund dieser Stärken lassen mehr und mehr Logistiker Transportaufträge, Lieferscheine und Bestellungen mit Evy Xpact automatisieren. Wie in vielen anderen Branchen beschleunigt die Corona-Pandemie den Trend zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Evy Solutions unterstützt dabei mit individuellen und effizienten Lösungen.

Nach über zehn Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde die Evy Solutions GmbH im Juni 2017 gegründet. Durch die Kombination unserer eigenen Künstlichen Intelligenz mit natürlicher Sprachverarbeitung bieten wir Lösungen zur intelligenten Dokumentenanalyse und -verarbeitung für die vollständige Automatisierung von Geschäftsprozessen an.

Mit unserem Kernprodukt Evy Xpact bieten wir cloud-basierte Lösungen für mittelständische und große Unternehmen weltweit u. a. in den Bereichen für produzierendes Gewerbe, Logistik, Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Immobilienverwaltung.

Als eines der heißesten Start-Ups 2020 laut com! Professional und TechBoost-Partner der Deutschen Telekom machen wir die echte vollständige Automatisierung von dokumentbasierenden Geschäftsprozesses zur Realität.