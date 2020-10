EW reagiert flexibel auf die Pandemie: Präsenz oder virtuelle Veranstaltungen

Event-Veranstalter agieren in Zeiten von Covid -19 unter fast täglich neuen Rahmenbedingungen. Die EW Medien und Kongresse GmbH (EW) führt ? trotz Corona ? die geplanten Veranstaltungen entweder per Livestream, als Hybrid-Veranstaltung oder Vor-Ort durch.

Ob Vor-Ort oder digital ? mit EW haben Sie die Wahl

Die Teilnehmer können bei einer Vielzahl von Veranstaltungen wählen, in welcher Form sie an einer Veranstaltung teilnehmen. Vor-Ort (selbstverständlich werden alle Hygienevorschriften beachtet) oder per Livestream aus Ihrem Homeoffice oder Büroarbeitsplatz. Zudem bietet EW aufgrund der starken Nachfrage immer mehr Veranstaltungen als rein digitales Format an.

Unsere digitale Kompetenz ? Ihr realer Erfolg

Der Veranstalter hat sein Portfolio erweitert und unterstützt als Veranstaltungsagentur ab sofort auch Firmen bei der Umsetzung ihrer digitalen oder hybriden Events ? von kleineren Veranstaltungen bis hin zu großen Messen und Ausstellungen. Diese Veranstaltungsformate sind eine ausgezeichnete Möglichkeit trotz Reisebeschränkungen und Abstandsregelungen Ihre Zielgruppe zu erreichen, Ihre?Innovationsfähigkeit?unter Beweis zu stellen und Mehrwerte für Ihre Kunden zu schaffen.?Durch vielfältige interaktive Möglichkeiten können die Teilnehmer, auch ohne vor Ort zu sein, aktiv am Geschehen teilnehmen und ihr Netzwerk treffen. EW bietet, wie bei der Organisation von Präsenzveranstaltungen, von der Planung über das Marketing bis hin zur technischen Umsetzung und abschließenden Auswertung, alle Bausteine an und bringt hier seine umfassende Expertise ein – damit Ihr Event zu Erfolg wird!

Mehr Informationen unter: https://www.ew-online.de/veranstaltungsagentur/virtuelle-veranstaltungen.html

EW weitet seine Social Media Kanäle aus

Folgen Sie EW und deren Veranstaltungen und News aus der Energiebranche auf Ihrem bevorzugten Social Media Kanal. Jeder hat seine Vorlieben ? ob Facebook, Twitter, XING, Instagram, LinkedIn, YouTube,? EW Posts finden Sie auf allen Kanälen. Folgen Sie EW!

Eine Übersicht über alle aktuellen Veranstaltungen der EW Medien und Kongresse GmbH finden Sie auf www.ew-online.de

