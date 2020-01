Ex-SPD-Chef Schulz auf Libyen-Mission bei Italiens Premier/Forderung nach Finanzhilfen für Milizen-Entwaffnung

Der frühere Präsident des Europaparlaments und Ex-SPD-Chef Martin

Schulz hat sich in die Bemühungen der Bundesregierung für eine Lösung des

Libyen-Konflikts eingeschaltet und bei dem italienischen Ministerpräsidenten

Giuseppe Conte für eine gemeinsame Kraftanstrengung zur Entwaffnung der Milizen

in dem Bürgerkriegsland geworben. Conte nimmt am Sonntag auch an der

Libyenkonferenz in Berlin teil. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war laut Schulz

vorab über die Rom-Reise des Außen- und Europapolitikers informiert. “Italien

ist durch die Migration massiv betroffen”, sagte Schulz dem “Tagesspiegel”

(Samstagausgabe) am Rande des Gesprächs mit Conte in Rom. Schulz hatte auch

Termine bei mehreren italienischen Ministern; so traf er unter anderem

Europaminister Vincenzo Amendola. “Wir sehen jetzt, dass der Waffenstillstand

offensichtlich eingehalten wird, dass beide Bürgerkriegsparteien bereit sind,

miteinander zu reden”, betonte Schulz. Erfahrungsgemäß koste das Geld. “Ich

hoffe, dass das Geld dann auch mobilisiert wird. Denn die Demobilisierung von

Milizen wirft die Frage auf: Was macht man mit den Leuten, die man da

entwaffnet?” Denen eine Perspektive zu geben, erfordere Investitionen. Für

Kritik sorgt, dass das wichtige Nachbarland Tunesien beim Libyen-Gipfel nicht

vertreten ist. “Es wäre gut gewesen, Tunesien einzuladen”, betonte Schulz. “Die

tunesische Gesellschaft ist von ihrer Struktur diejenige, die unseren westlichen

Vorstellungen am nächsten ist. Gerade weil die Tunesier aufgeklärte Demokraten

sind, sind sie das Ziel des islamistischen Terrorismus geworden.” Mehrfach seien

Terroristen von Libyen aus in das Land gekommen. “Die libysch-tunesische Grenze

ist extrem schwer zu sichern und ein Einfallstor dieses Terrorismus.” Deshalb

glaube er, “dass die tunesische Republik durch den Zerfall des libyschen Staates

und der damit verbundenen Ermangelung eines Ansprechpartners über die

Grenzsicherung ein unmittelbar betroffener Staat der Libyen-Krise ist” und eng

in die Konfliktlösung eingebunden werden müsse, sagte Schulz dem “Tagesspiegel”.

