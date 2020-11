Ex-Syzygy Geschäftsführer Reza Malek gründet mit RIGHTHOUSE eine etwas andere Agentur für Online- Marketing & Media.

Reza Malek gründet mit der RIGHTHOUSE GmbH eine Agentur für Online-Marketing und Media. Insbesondere mit dem Betreuungsansatz ?People- As-A-Service? möchte er sich vom etablierten Agenturgeschäft differenzieren.

Die Mission von RIGHTHOUSE ist es, Unternehmen dabei zu helfen, die Fachkompetenz für digitales Marketing und Media in ihr eigenes Haus (zurück) zu holen und sich somit unabhängiger von Agenturen zu machen. Dies wird den charmanten Nebeneffekt haben, dass über gänzlich andere Honorarmodelle gesprochen wird.

?Immer wieder steht die Frage bei Kunden auf der Tagesordnung, ob Outsourcing oder Inhousing der richtige Schritt für die Zukunft ist. Mit RIGHTHOUSE möchte ich Unternehmen die passende Antwort liefern und sage deshalb, dass wir endlich über ?Righthousing? sprechen und Fachkompetenzen im einzig richtigen Haus, nämlich intern, auf- bzw. ausbauen sollten? so Malek.

RIGHTOUSE differenziert sich damit stark von den Marktbegleitern, denn entgegen des tradierten Modells von sogenannten Managed-Services wird RIGHTHOUSE die Fachkräfte direkt zu den Unternehmen schicken und diese vollintegriert in den Fachbereichen einsetzen. Unternehmen tragen dabei keinerlei Personalrisiko, denn die Mitarbeiter sind bei RIGHTHOUSE fest angestellt. Außerdem profitieren Kunden von Maleks 20-jähriger Branchenkompetenz und Detailwissen über den Markt. Lange Kommunikations- und Abstimmungswege, wie auch Streuverluste zwischen Agentur und Kunde werden der Vergangenheit angehören. RIGHTHOUSE wird die Effektivität und die Effizienz des Marketings für Unternehmen verbessern. Das dürfte neben den Fachbereichen auch dem Procurement gefallen.

Reza Malek: ?Ich habe in den letzten Monaten mit vielen Marketingentscheidern gesprochen. Die Wünsche und Ziele sind sehr identisch, um nicht zu sagen austauschbar. Unternehmen wollen mehr Details, mehr Kompetenz, mehr Zuverlässigkeit, mehr Proaktivität, kürzere und schnellere Kommunikationswege, transparente und nachvollziehbare Honorarmodelle. Kunden sind oft alles andere als glücklich mit ihren Agenturen. Das wird von vielen Umfragen untermauert. Wann, wenn nicht jetzt ist der beste Zeitpunkt, notwendige Schritte zur Verbesserung einzuleiten??

Zum Gründer:

Reza Malek ist ein sehr erfahrener Digital-Manager und Mediaexperte. Er weist eine 20- jährige Berufserfahrung vor, davon 13 Jahre für Agenturen der WPP Werbeholding. Seine Stationen dort waren die GroupM, Ogilvy und die Schwesteragentur Syzygy. Gute 10 Jahre war er als Geschäftsführer bei seinen letzten beiden Stationen tätig. Nach einer mehrmonatigen Auszeit in diesem Jahr hat Reza Malek sich im Sommer 2020 schlussendlich für den Schritt in die Selbständigkeit entschieden und möchte mit RIGHTHOUSE gezielt für mehr Unabhängigkeit und Transparenz in einem sehr stark fragmentierten Werbemarkt sorgen.