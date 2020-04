Excel Merger kombiniert Excel-Dateien und Arbeitsmappen auch in großen Mengen

Excel Merger ist eine sehr praktische Software zum Zusammenführen von Excel-Dateien und Arbeitsmappen für Windows. Excel Merger ermöglicht Benutzern, Excel XLS/XLSX- und ODS/CSV/XML-Dateien in einer einzigen Arbeitsmappe zusammenzuführen, ohne eigens Office oder MS Excel installieren zu müssen.

Neben dem Zusammenführen von Dateien und Arbeitsmappen kann man mit der Excel-Fusion auch Zeilen und Spalten in Dutzenden von Tabellendateien oder Tabellenkalkulationen zusammenführen.

Excel Merger unterstützt eine Vielzahl gängiger Arbeitsblattausgabeformate wie XLSX (Latest Excel Format), XLS (Excel 2003 Format), ODS (Open Document Sheets), CSV (Comma-Separated Values file) und XML (eXtensible Markup Language file).

Das neue Tool kann nicht nur mehrere Excel-Dateien in einer Datei zusammenführen, sondern auch alle Arbeitsmappen in einer Datei zu einem Arbeitsblatt zusammenführen oder alle Arbeitsmappen in mehreren Dateien zu einer Arbeitsmappe in einer einzigen Datei zusammenführen.

Dies ist äußerst nützlich, wenn man alle Dokumente, Dateien, Arbeitsblätter, Tabellen und Formulare zusammenführen muss. Wenn man nur einige Blätter in einer Datei zusammenführen möchte, kann man mit der Option Blattbereich nur ausgewählte Arbeitsmappen statt des gesamten Arbeitsblattdokuments zusammenführen.

Das Tool ist ideal sowohl für Privatanwender als auch für Business Kunden. Excel Merger ist sowohl als Freeware als auch mit einer Pro / Commercial Lizenz erhältlich, wenn man mehr als 100 Excel Dateien auf einmal kombinieren möchte.

Das Tool unterstützt derzeit folgende Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Griechisch, Polnisch, Italienisch.

Excel Merger eignet sich hervorragend zum Kombinieren einzelner Dateien sowie auch großer Mengen. Das Tool erleichtert den Alltag enorm, wenn man häufig mit Excel und ähnlichen Dateien arbeitet. Und das Beste ist, es ist wie zuvor erwähnt völlig kostenlos.

Man kann Excel Merger jederzeit über https://www.pdfexcelconverter.com/excelmerger.html runterladen. Die Installation ist kinderleicht und wird auf der Seite auch nochmal explizit erklärt. Zudem werden auch die einzelnen Schritte genau erklärt, wie das Tool funktioniert.