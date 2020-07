Excellon beginnt Bohrungen bei Freiberg am Projekt Silver City



Toronto, Ontario – 9. Juli 2020 – Excellon Resources Inc. (TSX: EXN, EXN.WT, OTC: EXLLF und FRA: E4X1) (Excellon” oder das Unternehmen”) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem ersten 15 Bohrungen umfassenden Kernbohrprogramm auf dem 164 km2 großen Projekt Silver City in Sachsen, Deutschland, begonnen hat.

Wir zielen auf signifikante Mächtigkeiten hochgradigen Silbers in einer epithermalen Silberbergbauregion, in der über 750 Jahre Bergbau betrieben wurde, aber noch nie moderne Explorationsmethoden für Edelmetalle eingesetzt wurden”, erklärte Ben Pullinger, SVP Geology. Unser erstes Programm verwendet einen multidisziplinären Ansatz, um zu demonstrieren, dass die historische produktive Silberbergbauregion Freiberg weiterhin außergewöhnlich höffig ist. Dieser Meilenstein wurde durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Stakeholdern erreicht und wir sind dankbar für ihre Unterstützung.

Das Projekt Silver City wurde vom 11. bis zum späten 19. Jahrhundert auf hochgradiges Silber abgebaut. Als Deutschland 1873 den Silberstandard verließ, veränderte sich das Gold:Silber-Verhältnis zu Ungunsten von Silber und der Silberbergbau musste eingestellt werden. Aufzeichnungen aus dem Projekt weisen auf eine hochgradige Silberproduktion über beträchtliche Mächtigkeiten im gesamten Revier hin. Excellon beginnt mit dem ersten modernen Explorationsprogramm, das sich auf Edelmetalle konzentriert.

Excellon hat mit dem Helmholtz-Institut Freiberg (HIF) eine Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung geschlossen, um dem HIF Daten und Bohrkernproben aus dem Projekt Silver City zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe das HIF Explorationstechnologien, einschließlich der Hyperspektralanalyse an Bohrkernen, in Echtzeit testen kann. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit der Mineral Systems Analysis Group der TU Bergakademie Freiberg (Universität Freiberg) zusammen, um weitere Analysen des Projekts zu entwickeln.

Excellon hält eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Silver City von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX) (OTCQX: GLBXF) und (FRA: G1MN).

Als Reaktion auf die beispiellosen Auswirkungen von COVID-19 auf die öffentliche Gesundheit und um die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit seiner Aktionäre, Mitarbeiter und lokalen Gemeinden zu verringern, wird das Unternehmen am 13. August 2020 seine jährliche Hauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) abhalten.

Das Unternehmen stützt sich auf die im Ontario Instrument 51-504 – Temporary Exemptions from Certain Requirements to File or Send Securityholder Materials (vorübergehende Ausnahmen von bestimmten Anforderungen zur Einreichung oder Übermittlung von Unterlagen an Wertpapierinhaber) vorgesehene Ausnahme und ähnliche Ausnahmen, die von den Wertpapieraufsichtsbehörden oder Aufsichtsbehörden in anderen Gerichtsbarkeiten Kanadas gewährt wurden, um die Einreichung seiner Offenlegung der Vergütung von Führungskräften für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2020 gemäß Abschnitt 9.3.1 (2.2) des National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations (fortlaufende Offenlegungspflichten) zu verschieben. Das Unternehmen wird die Offenlegung der Vergütung von Führungskräften in sein Informationsrundschreiben des Managements aufnehmen, das im Zusammenhang mit der Versammlung erstellt und den Aktionären zugesandt wird.

Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation sowie die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Kommunen und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Golderschließungsprojekt in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. Das Unternehmen will die aktuelle Marktlage auch weiterhin dazu nutzen, unterbewertete Projekte zu erwerben.

Zusätzliche Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten von Excellon finden Sie unter www.excellonresources.com.

