Exertis Pro AV erweitert Partnerschaft mit Sennheiser

Exertis Pro AV erweitert ab sofort das bestehende Sennheiser Portfolio und darüber hinaus auch das Vertriebsgebiet auf Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Nach erfolgreichen Jahren der positiven Zusammenarbeit vertiefen der Hersteller für professionelle Audiotechnik Sennheiser und der AV Distributor Exertis Pro AV ihre Partnerschaft und darüber hinaus auch das Vertriebsgebiet von Deutschland auf Österreich und die Schweiz. Durch den Ausbau der Partnerschaft haben Kunden der Exertis Pro AV ab sofort Zugriff auf das erweiterte Business Communication sowie Professional Audio Portfolio von Sennheiser. Einhergehend damit stärkt Exertis Pro AV die eigene Positionierung als umfangreicher Anbieter von professionellen Audio- und Projektlösungen in DACH. Für Kunden der Exertis Pro AV ist somit ein breites Audio-Portfolio von berührungslosem Audio und digitaler/analoger Drahtlos-Technologie für Sprache, Vorträge, Moderation, Videokonferenzen, Hörunterstützung oder Live-Performance zugänglich. Das umfasst IT-optimierte Drahtlos-Mikrofone, Decken- und Installationsmikrofone, Audio Streaming, Hochfrequenz- Tonübertragungstechnik, In-Ear Monitoring sowie kabelgebundene Mikrofone.

„Mit Exertis Pro AV als Partner für umfassende AV-Lösungen arbeitet Sennheiser als Audio-Spezialist ja schon einige Zeit erfolgreich zusammen, insbesondere in Projekten, bei denen unser innovatives Deckenmikrofon TeamConnect Ceiling 2 gefragt ist“, sagt Dr. Jürgen Wulf, Sales Director Business Communication DACH bei Sennheiser. „Die Vertriebspartnerschaft nun unter dem neuen Set Up von Exertis Pro AV auf die DACH-Region auszudehnen, bei gleichzeitiger Erweiterung des Produktportfolios, ist daher ein folgerichtiger Schritt, von dem die Kunden beider Partner nur profitieren können“, so Dr. Jürgen Wulf weiter.

Auch Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development bei Exertis Pro AV, begrüßt die Vertiefung der Partnerschaft: „Mit der Ausweitung unseres Sennheiser Portfolios bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Pro Audio Segment an. Insbesondere freut es uns, damit auch übergreifende Lösungen in Verbindung mit Media- und Audiotechnologien zum Beispiel für Universitäten in ganz DACH anzubieten.“

Über die Exertis Pro AV

Exertis Pro AV, ehemals COMM-TEC, zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units „Digital Signage & Media Solutions“, „Collaboration & UCC“, „Signal Management“, „Pro Audio & Control“, „Display Solutions“ sowie „Racks & Mounts“ erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der Exertis Pro AV Claim „Think Solutions“ ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. Exertis Pro AV liefert alles aus einer Hand – von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung. https://www.exertisproav.de/de/

Über Sennheiser

Die Zukunft der Audiowelt zu gestalten und für Kunden einzigartige Sound-Erlebnisse zu schaffen – dieser Anspruch eint Sennheiser-Mitarbeiter und -Partner weltweit. Das unabhängige Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser geführt wird, ist heute einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der Umsatz der Sennheiser-Gruppe lag 2020 bei 573,5 Millionen Euro. www.sennheiser.com