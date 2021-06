Exertis Pro AV ist neuer Distributor für NETGEAR

Exertis Pro AV erweitert ab sofort das Portfolio im Bereich Signalmanagement um den amerikanischen Hersteller NETGEAR für die Regionen DACH und Osteuropa. Der Distributor wird dabei die gesamte Serie von NETGEAR mit Fokus auf die ProAV Serie aufnehmen und stärkt damit das Angebot von innovativen Netzwerkprodukten.

NETGEAR hat es sich zur Aufgabe gemacht Ideen in innovative Netzwerkprodukte zu verwandeln, die Menschen verbinden, Unternehmen vorantreiben und Lebensqualität verbessern. Gemäß der Philosophie ?Benutzerfreundlich. Leistungsstark. Smart? bietet das Unternehmen Netzwerklösungen für Automatisierung, Streaming und Remote-Videoüberwachung bis hin zu Speicher- und Sicherheitslösungen für die Bereiche Home, Business und Service Provider an.

Als Distributor für AV /IT fokussiert Exertis Pro AV insbesondere ProAV-Lösungen, welche speziell für AV over IP entwickelt wurden und sich durch unübertroffene Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen auszeichnen und somit allen vernetzten AV-Lösungen zugute kommen. Dies umfasst unter anderem die leistungsstarken und flexiblen Switches der NETGEAR AV Line M4250 Serie, welche mit Input von AV-Profis entwickelt wurden. Das Ergebnis ist eine Serie, die von Grund auf für die Unterstützung von 1Gb Audio und Video over IP mit kundenspezifischer Hardware und Software zusammen mit dediziertem Service und Support konzipiert wurde.

NETGEAR-Switches bieten die Möglichkeit, jede Art von AV-over-IP-Gerät anzuschließen und ermöglichen flexible Geschwindigkeitsoptionen von 1 Gigabit bis hin zu 100 Gigabit pro Port.

?Mit NETGEAR erweitert Exertis Pro AV das Signalmanagement Sortiment um einen starken Partner im AV over IP und PoE Bereich? sagt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, bei Exertis Pro AV. ?Damit stärken wir unsere Position im Netzwerkbereich zur IT-Schnittstelle und bieten unseren Kunden eine leistungsstarke neue Lösung an?, so Steinecker weiter.

Über NETGEAR

NETGEAR ist ein Pionier für fortschrittliche Netzwerktechnologien für Privathaushalte, Unternehmen und Service-Provider auf der ganzen Welt. Bereits seit 1996 hat NETGEAR die Branche mit einer breiten Palette an preisgekrönten Produkten angeführt, die das Leben der Menschen vereinfachen und verbessern. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, Kunden die Möglichkeit zu geben, zusammenzuarbeiten und sich mit einer Welt voller Informationen zu verbinden, indem es Privathaushalte und Unternehmen mit einer unübertroffenen Palette an innovativen, intelligenten und benutzerfreundlichen WiFi- und Netzwerklösungen versorgt.

Exertis Pro AV, ehemals COMM-TEC, zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units „Digital Signage & Media Solutions“, „Collaboration & UCC“, „Signal Management“, „Pro Audio & Control“, „Display Solutions“ sowie „Racks & Mounts“ erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der Exertis Pro AV Claim „Think Solutions“ ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. Exertis Pro AV liefert alles aus einer Hand – von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.