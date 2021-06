Exertis Pro AV ist neuer Distributor für NewTek in DACH

Exertis Pro AV erweitert ab sofort das Portfolio in DACH im Bereich professioneller digitaler Videoproduktionssysteme um die Produkte von NewTek. Als führender Anbieter von softwaredefinierten visuellen Storytelling-Lösungen und Schöpfer von NDI? bietet NewTek innovative Multi-Video-Produktionssystemlösungen für Videoerstellung/Streaming sowie für den Einsatz im professionellen AV-Bereich. NewTek-Systeme werden weltweit von Sport- und eSport-Ligen, Live-Event-Veranstaltern, TV-Produktionen, Universitäten, Konzernen und Rundfunkanstalten eingesetzt.

NewTek gehört zusammen mit den Marken Vizrt und NDI zur Vizrt Gruppe und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas. NewTek wurde weltweit durch die Entwicklung des NDI, ein frei verwendbarer Standard für Video und Audio über IP, bekannt. Als Marktführer für IP-basierte Produktionsworkflows bietet NewTek ein umfassendes Portfolio im Bereich der Live Produktion an. Die TriCaster? Serie für Live-Multikamera-Produktionssysteme ermöglicht mit ihrem innovativen, softwarebasierten Ansatz ein hohes Maß an Flexibilität – egal ob digitale Quellen wie HDMI, SDI oder IP Streams wie z.B. NDI: ein nahtloses Verarbeiten, Mischen, Umschalten, Streamen und Aufzeichnen, sowie eine Fülle an Funktionen wie Chroma Keying, live Teams und Zoom Integration (abhängig vom Modell) etc. lassen keine Wünsche offen.

Neben der TriCaster Serie bietet NewTek auch 3Play? Instant Replay Systeme für Live-Sport als perfekte Ergänzung für Produktionen an, welche schnelle und effektive Wiederholungen oder Slow-Motion Wiedergaben benötigen. Ergänzt wird das Portfolio durch NewTek Spark HDMI/SDI zu NDI Konvertern und passenden NDI PTZ Kamera-Lösungen, die über PoE+ mit nur einem CAT Kabel angeschlossen werden können. Damit sorgt NewTek für umfassendes visuelles Storytelling über IP und ermöglicht Produktionen in Broadcast-Qualität.

?Mit NewTek haben wir einen etablierten Spezialisten für IP basierte Software im Videoproduktions-Umfeld gewonnen. NewTek passt perfekt in unser Media Solutions Portfolio und rundet dieses mit vielen Funktionen und Möglichkeiten nach oben hin ab. Zusätzlich dazu passen bestehende Kamera und Signalmanagement- Lösungen perfekt zu dem TriCaster Workflow? erläutert Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, Exertis Pro AV.

Auch Barbara Spicek, Präsidentin bei NewTek, freut sich über die Zusammenarbeit: „Die Partnerschaft mit Exertis bedeutet, dass die Lösungen von NewTek und NDI? nun verstärkt für Kunden in den DACH-Ländern zugänglich sind, um mehr und besseres Storytelling zu ermöglichen?.

Exertis Pro AV, ehemals COMM-TEC, zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units „Digital Signage & Media Solutions“, „Collaboration & UCC“, „Signal Management“, „Pro Audio & Control“, „Display Solutions“ sowie „Racks & Mounts“ erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der Exertis Pro AV Claim „Think Solutions“ ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. Exertis Pro AV liefert alles aus einer Hand – von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.