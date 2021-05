Exertis Pro AV ist neuer Distributor für Spottune

Exertis Pro AV erweitert ab sofort das Portfolio im Bereich professioneller Audiotechnik um die Produkte von Spottune. Mit den innovativen Lautsprechersystemen aus dem Hause des dänischen Herstellers wird das Portfolio weiter in den Bereichen Firmenlobby, Gastronomie und PoS-Beschallung aufgefächert. Spottune legt den Fokus auf kabellose Streaming Systeme für den kommerziellen Bereich, die durch innovative Features ausschlaggebende Alleinstellungsmerkmale bieten.

Spottune?ist ein junges Unternehmen aus Dänemark und Hersteller eines neuen Lautsprecher Streaming Systems, das speziell für den Einsatz in 3-Phasen Lichtschienen, als Deckenlautsprecher und als Pendellautsprecher entwickelt wurde. Die Spottune Omni Lautsprecher wurden so konzipiert, dass der Schall durch das 360 Grad Prinzip in alle Richtungen ausgestrahlt und somit eine um etwa 30? 40% effizientere Audioausgabe gegenüber herkömmlichen Lautsprechern erzielt wird. Das Ergebnis ist ein einheitliches und sauberes Klangerlebnis am PoS, im Restaurant, im Hotel oder bei sonstigen Systemanwendungen. Die Vielseitigkeit und simple Bedienbarkeit beinhaltet Plug and Play Installation, App-basierte DSP Oberfläche, endanwenderfreundliche Funktionen und Bedienbarkeit sowie flexible Einsatzmöglichkeiten.

Hinter dem System stecken nicht nur die vielseitig einsetzbaren Lautsprecher der Omni Serie, sondern vielmehr auch das Herzstück der Anlage ? der Cloud-basierte Spottune Stream: Diese Sendeeinheit vereint DSP Funktionen und inteligente Audioquelle in einem ? während der Stream durch die Cloudoberfläche im Stande ist Musik zu speichern oder via Spotify Connect abzuspielen, bleiben Features wie Prioritätsschaltung für eine Mikrofonquelle nicht aus. Auch flexible Zonenbeschallung mit unterschiedlichen Audioquellen ist problemlos möglich.

?Mit Spottune erweitern wir unser Pro Audio Sortiment um ein drahtloses neues Plug & Play Soundsystem mit Cloud-Steuerung? sagt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, bei Exertis Pro AV. ?Damit bietet Exertis Pro AV ihren Kunden eine neue Lösung für hochwertige Klangerlebnisse an?, so Steinecker weiter.

Auch Soren Louis Pedersen, CEO bei Spottune, freut sich über die Partnerschaft: ?Um die Präsenz von Spottune in der Region zu stärken, haben wir nach einem starken und engagierten Partner für die Präsentation unserer Produktlinie von professionellen drahtlosen Lautsprechern auf dem Markt gesucht. Mit Exertis Pro AV haben wir den idealen Pro-Audio-Partner für Spottune gefunden, um unseren Vertrieb und unsere Präsenz in der Region auszubauen. Wir freuen uns auf den Erfolg einer starken und langfristigen Partnerschaft und können es kaum erwarten, viele kommende Projekte zu unterstützen.“

Über Spottune

Das dänische Audiounternehmen Spottune wurde 2018 von Søren Louis Pedersen und Christian Poulsen gegründet, die gemeinsam Pionierarbeit im Bereich neuer Audioprodukte geleistet haben. Spottune verändert die Art und Weise, wie Menschen Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, Hotels und Restaurants erleben, indem es ein neues Soundsystem mit Cloud-Steuerung entwickelt. Das Konzept hinter Spottune ist ein breit gefächertes, kabelloses Smart-Speaker-Audiosystem zu bauen, das in jedes Gebäude passt und innerhalb von Minuten für bestehende Lichtschienen eingerichtet werden kann. Spottunes Ziel war es, etwas zu erschaffen, das einfach zu bedienen ist und gleichzeitig dem Kunden ein besseres Erlebnis bietet.

Exertis Pro AV, ehemals COMM-TEC, zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units ?Digital Signage & Media Solutions?, ?Collaboration & UCC?, ?Signal Management?, ?Pro Audio & Control?, ?Display Solutions? sowie ?Racks & Mounts? erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der Exertis Pro AV Claim ?Think Solutions? ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. Exertis Pro AV liefert alles aus einer Hand ? von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.