Exertis weitet Distribution von Poly auf ganz Europa aus

Exertis, ein führender Route-to-Market- und Supply-Chain-Partner für globale Technologiemarken aus den Bereichen Consumer, Business und Enterprise, kündigte heute eine Ausweitung seiner bestehenden Beziehungen zu Poly an, um das Angebot auf alle europäischen Niederlassungen auszuweiten. Die auf AV spezialisierte Exertis Pro AV Division und die COMM-TEC Exertis Tochtergesellschaft werden nun die gesamte Palette der Poly Kommunikations-, Kollaborations- und Konferenzraumlösungen für Fachhändler in Großbritannien, Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland anbieten.

?Wir haben mit Poly in Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Ländern hervorragende Beziehungen gepflegt, so dass die Option, diese auf ganz Europa auszuweiten, für beide Unternehmen absolut sinnvoll war. Poly bietet ein beispielloses Produktportfolio für modernes Arbeiten und stellt unseren Fachhändlern eine hervorragende Angebotserweiterung zur Verfügung, um die steigende Nachfrage nach kooperativen und flexiblen Arbeitsmethoden zu erfüllen”, sagte Mark Kahr, Exertis Global Procurement Director. Kahr weiter: ?Unternehmen aller Größenordnungen verlangen nach qualitativ hochwertigen Audio- und Videolösungen, die sich leicht implementieren und verwalten lassen – vom Sitzungssaal über den Huddle Room bis hin zum Home-Office. Poly kann ein erstklassiges Erlebnis entweder vor Ort, in der Cloud oder hybrid bieten und passt perfekt zu unserer Strategie, unseren Fachhändlern komplette Lösungen für Besprechungsräume und Remote-Arbeit anzubieten.?

Die Erweiterung erfolgt zeitnah, nachdem Poly selbst ein neues Partnerprogramm und ein einheitliches Partnerportal angekündigt hat. Das Partnerprogramm, welches Fachhändlern auf allen Ebenen zugänglich ist, konzentriert sich bei der Festlegung der Partnerebenen auf Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht nur auf das Verkaufsvolumen. Das Portal bietet dank einer umfassenden Bibliothek mit Bildern, Schulungen für Marketing-Assets und Verkaufstools ein umfangreiches Angebot für Fachhändler zur Vermarktung der Produkte.

Paul Dunne, Senior Director EMEA Channels, sagte: ?Exertis Pro AV ist jetzt in vielen Ländern Europas fest etabliert. Die Möglichkeit, die Reichweite, die Fähigkeiten und das breite Händlernetzwerk zu nutzen, während wir ein ehrgeiziges Programm starten, um die Zusammenarbeit mit mehr Partnern mit mehr unserer Produkte voranzutreiben, ist eindeutig für beide Seiten von Vorteil. Der Markt wächst in den Bereichen Unternehmens-Headsets, Sprache und Video, und unser Portfolio ist einzigartig positioniert, um das moderne Büro und das Arbeiten an entfernten Standorten zu erleichtern”.

Mit seinen engagierten Teams und seiner Fachkompetenz in den Bereichen UC, AV und Networking kann Exertis Pro AV vor und nach dem Verkauf Unterstützung für Lösungen bieten, einschließlich der Möglichkeit, Wiederverkäufern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunden in seine voll ausgestatteten Poly Besprechungsraumzentren zu bringen.????????

Über Exertis-Group

Exertis ist ein führender Route-to-Market- und Supply-Chain-Partner für etablierte und auf?strebende Technologiemarken in den Bereichen Consumer, Business und Enterprise und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft DCC PLC, einem FTSE 100-Unternehmen. Nach 38 Jahren Rentabilität übertrifft Exertis weiterhin den Markt und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,631 Milliarden Pfund Sterling. Exertis vertritt 1.400 globale und aufstrebende Marken, die an mehr als 50.000 Wiederverkäufer und Einzelhandels?kunden verkauft werden und sich auf Verbraucher-, Mobil-, Geschäfts-, Unternehmens- und IT-Bedarf konzentrieren. Darüber hinaus bietet Exertis ein branchenführendes und innovatives An?gebot an Dienstleistungen und Mehrwertlösungen. Mit Niederlassungen in Europa, Nor?damerika, dem Nahen Osten und China und einer globalen Reichweite durch seine Supply-Chain-Services beschäftigt Exertis 4.100 Mitarbeiter in 21 Ländern. Weitere Informationen unter www.exertis.com

COMM-TEC Exertis zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 50 namhaften Herstellern. In den Business-Units ?Digital Signage & Media Solutions?, ?Collaboration & UCC?, ?Signal Management?, ?Pro Audio & Control?, ?Display Solutions? sowie ?Racks & Mounts? erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der COMM-TEC Claim ?Think Solutions? ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. COMM-TEC liefert alles aus einer Hand ? von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.