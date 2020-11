eXezellenter Begleiter: Das TUXEDO InfinityBook S 14 Gen6

Nach dem großen Erfolg des Vorgängers macht sich nun das neue TUXEDO InfinityBook S 14 in der 6. Generation auf, diesen Erfolg nicht nur fortzuführen, sondern zu übertreffen: Aus –sehr gut– wird eXezellent

Ausgestattet mit Intels neuem Tiger Lake?Core i7-1165G7?und der brandneuen Hochleistungs-iGPU?Intel Iris Xe Graphics?verspricht das leichtgewichtige Linux Ultrabook Top-Performance bei geringem Energieverbrauch.

Der sparsame Core i7-1165G7 verfügt über 4 Kerne (8 Threads), die mit einer TDP von bis zu 15 Watt gefüttert werden. Dank des?10 nm Fertigungsprozesses gelingt dem Tiger Lake Prozessor dadurch eine bis zu 41 % höhere Leistung als dem?i7-10510U?des Vorgängermodells.

Highlight des i7 ist aber die ebenfalls brandneue, Hochleistungs-iGPU?Iris Xe Graphics, die sich dank einer enormen?Mehrleistung von bis zu 185 % gegenüber der Intel UHD Graphics des IBS 14 v5 auch für grafikintensivere Produktivaufgaben und sogar für Computerspiele in reduzierten Einstellungen eignet.

Full featured USB-C 4.0 mit Thunderbolt 4

Das zweite Highlight des Linux Ultrabooks ist der neue full featured?Thunderbolt 4 / USB-C 4.0?Anschluss, der neben einem integrierten DisplayPort 1.4b Port auch die Funktion Power Delivery DC-In unterstützt, die das Laden des Notebook per praktisch-kompaktem USB-Netzteil (20V, min. 2A) erlaubt.

Zum Anschluss eines zweiten externen Monitors steht dem InfinityBook S 14 Gen6 HDMI 2.0b?zur Verfügung. Datenseitig verfügt das Gerät noch über zwei USB Typ A Anschlüsse (1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2) sowie über einen microSD Kartenleser. Optional ist auch ein LTE-Modul Micro-SIM-Karten-Slot?erhältlich, der einen der beiden verbauten M.2 SSD Steckplätze in Anspruch nimmt.

Besinnt sich auf alte Stärken

Never change a running system: Nach diesem Grundsatz behält das TUXEDO InfinityBook S 14 Gen6 die Vorzüge seines Vorgängers bei.

Neben dem großen 73 Wh Akku für Laufzeiten von rund 14 Stunden bei Videostreaming per WLAN @ ~150 cd/m2 und maximal sogar bis zu 24 Stunden (Idle), bleibt dem Linux Ultrabook auch das schlanke (16,8 mm) und leichte (1,1 kg) Magnesiumgehäuse erhalten, das dem IBS 14 überdies eine hohe Stabilität verleiht (MIL-STD 810G?zertifiziert). Das kleine?65 Watt Netzteil unterstützt den hohen Mobilitätsfaktor des Gerätes.

Auch das am 180? neigbaren Mittelscharnier angebrachte,?sparsame Low Power Display ist wieder mit an Board, welches lediglich?1 Watt?bei 150 cd/m2 Helligkeit verbraucht. Dennoch müssen dank stabiler IPS Blickwinkel,?voller?sRGB Farbraum?Abdeckung und maximal?rund?300 cd/m2 Leuchtkraft keine Kompromisse hins. Bildqualität eingegangen werden.

Ab sofort?verfügbar!

Das neue TUXEDO InfinityBook S 14 Gen6 steht ab?dem 20.11.2020?in unserem Onlineshop ab einem Basispreis von 1.146,50 EUR Euro individuell konfigurierbar zur Verfügung.

Die Lieferbarkeit ist?sofort ab Lager gegeben und beträgt max. 10 Werktage.

TUXEDO ist der weltweit einzige Anbieter eines vollständigen Ökosystems auf Linux-Basis rund um individuell konfigurierbare Notebooks und Desktop-PCs.

Angefangen bei Treiber-Programmierung und Vorkonfiguration über das selbst entwickelte TUXEDO Control Center bis hin zur eigenen Linux-Distribution TUXEDO_OS, dem eigenen Cloud-Service myTUXEDO sowie dem vollautomatisierten web-basierten Installationsdienst TUXEDO WebFAI mit Festplattenvollverschlüsselung deckt TUXEDO Computers das volle Produkt- und Dienstleistungsspektrum ab.

Selbstverständlich beruhen sämtliche Softwarelösungen und Anpassungen auf Open-Source-Basis und unter Einhaltung strengster, in deutschen Rechenzentren geltenden Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!